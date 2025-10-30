Extensión en 2025 del TPS para Venezuela: últimos anuncios oficiales del Uscis en EE.UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela ha permanecido en medio de una batalla legal después de que la Administración Trump decidiera cancelarlo. De acuerdo con los últimos anuncios oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), este es el estatus del programa.

TPS para venezolanos: qué dice el Uscis

La página del Uscis actualizó la información sobre la protección para los venezolanos en EE.UU. el pasado 10 de octubre.

en EE.UU. el pasado 10 de octubre. El aviso señala que después de revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no aplica para su designación.

Bajo el gobierno de Donald Trump se han cancelado beneficios migratorios para diversos países latinos Collage: AP Foto

Asimismo, explican que el 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema de EE.UU. autorizó la cancelación del estatus para el país latino “con vigencia inmediata”.

Sin embargo, también señala: “Los beneficiarios del TPS que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD), Formularios I-797 de Notificaciones de Acción y Formularios I-94 relacionados con el TPS con fecha de vencimiento de 2 de octubre de 2026, emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025, conservarán su autorización de empleo y su documentación será válida hasta el 2 de octubre de 2026″.

El anuncio oficial también indica que la secretaria Noem publicó la notificación para cancelar la designación de Venezuela de 2021, que entra en vigor el 7 de noviembre de 2025 a las 11.59 hs.

La extensión Automática de la Autorización de Empleo 2025 por TPS

El Uscis informa que de conformidad con la orden del juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, con fecha del 30 de mayo de 2025, se autoriza una extensión automática del permiso de trabajo para ciertos venezolanos con TPS.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

La extensión aplica para quienes se volvieron a registrar bajo la Extensión de la Designación de Venezuela al TPS de 2023 del 17 de enero de 2025 y tiene una solicitud de renovación de del Formulario I-765 pendiente que se recibió antes del 6 de febrero de 2025.

Para que la prórroga sea válida, el beneficiario también debe tener una Notificación de Recibo del Formulario I-797 con fecha anterior al 6 de febrero de 2025, con lo que se extiende automáticamente la validez del EAD emitido bajo la designación TPS de Venezuela con una fecha de vencimiento original del 10 de septiembre de 2025 o el 2 de abril de 2025 por hasta 540 días.

El organismo aclara que para demostrar que se está autorizado para trabajar en Estados Unidos, se pueden mostrar los documentos antes mencionados al empleador, y que las agencias gubernamentales “también pueden aceptar estos documentos para determinar su estatus de inmigración”.

TPS para Venezuela: la respuesta del DHS y de los demandantes

De acuerdo con la National TPS Alliance, una de las organizaciones que demandó al gobierno federal por la eliminación del programa, la decisión de la Corte Suprema de deja a un total de 600 mil nacionales de Venezuela "en riesgo inmediato de detención y deportación", a partir del 7 de noviembre, cuando vencerá el beneficio.

Al respecto, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, expresó en un comunicado: “El pueblo estadounidense no debería haber tenido que acudir dos veces a la Corte Suprema para que se hiciera justicia”. Agregó que el TPS siempre debió ser temporal.

El DHS canceló la designación de Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2021 Illinois Venezuelan Alliance

“Ahora que está claro que la ley y el pueblo estadounidense están de nuestro lado, la secretaria Noem seguirá utilizando todos los recursos a nuestra disposición para priorizar la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses”, sentenció la funcionaria.

En contraparte, José Palma, coordinador de la Alianza, comentó que la decisión del Tribunal Superior genera dudas sobre si decide con base en la ley o respalda las acciones del presidente. “Los beneficiarios de TPS venezolanos siguieron todas las reglas y aun así se encuentran despojados de su estatus legal de la noche a la mañana".