Alerta de Uscis: los derechos y riesgos de deportación que tienen los migrantes con green card en la era Trump

El Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) alertó recientemente a los migrantes titulares de la green card o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos sobre una advertencia del gobierno de Donald Trump por la que pueden estar en riesgo de deportación. Así, la entidad detalló cuándo deben crear un plan de seguridad.

Cuáles son los riesgos de deportación para los migrantes con green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en X, el 29 de abril pasado, en el que señaló que “todos deberían estar alerta” por el programa de verificación del gobierno estadounidense que investiga las redes sociales para detectar riesgos de seguridad nacional y pública. En ese sentido, NILC detalló las circunstancias que pueden poner en peligro de deportación a los migrantes con green card.

La advertencia del gobierno de EE.UU. a los migrantes con green card X/Uscis

En un comunicado publicado el 16 de septiembre, la organización indicó que los extranjeros que poseen antecedentes penales (aunque representen delitos leves), están o estuvieron involucrados en actividades políticas con las que el gobierno de EE.UU. no está de acuerdo, o permanecieron fuera del territorio norteamericano durante más de seis meses pueden ser vulnerables a enfrentar riesgos de expulsión.

El gobierno de EE.UU. advirtió a los migrantes en EE.UU., incluso a los titulares de la residencia permanente Freepik - Freepik

Las circunstancias que pondrían en jaque la situación legal de los migrantes con green card pueden ser:

Viajar fuera de EE.UU. o dentro de ese país, al atravesar puestos de inmigración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Ser arrestado o estar involucrado con las autoridades y el sistema legal penal.

Iniciar un proceso de solicitud de ciudadanía estadounidense.

Participar en activismo político o protestas.

Trump tiene el objetivo de cumplir con deportaciones masivas de migrantes en EE.UU. Archivo

En qué casos el gobierno de EE.UU. puede deportar a un migrante con green card

La legislación estadounidense establece que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede iniciar un proceso de deportación para migrantes con green card en determinadas circunstancias, como si presentan condenas por delitos graves, ausencias prolongadas en EE.UU. sin permiso de reingreso, cometieron fraude en el proceso de naturalización o abandonan de forma voluntaria el estatus migratorio.

Sin embargo, NILC también alertó del caso de Mahmoud Khalil, residente de Nueva York, que fue acusado de no aportar información sobre su afiliación a organizaciones de apoyo a Palestina cuando solicitó la green card.

Mahmoud Khalil fue detenido y el gobierno de EE.UU. ordenó su deportación Ted Shaffrey - AP

“Pueden alegar que son un peligro para la seguridad nacional o que están involucrados en actividades terroristas, definidas de manera muy amplia bajo la ley federal”, puntualizaron.

Cuáles son los derechos de los migrantes con residencia permanente

La organización recomendó elaborar un plan de seguridad si se considera que se está en riesgo de deportación, como contactar con un abogado de inmigración para asesorarse sobre los derechos de los migrantes con green card. Algunos de ellos son: