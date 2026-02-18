IRS en Los Ángeles: qué dice la ley sobre los taxes de los inmigrantes en febrero 2026

De acuerdo con lo que establece la ley estadounidense, las reglas sobre los taxes son claras para migrantes. Tanto en Los Ángeles como en el estado de California y en cualquier parte de Estados Unidos, los extranjeros están obligados a pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Además, en febrero los contribuyentes deben conocer las novedades sobre esta temporada que los beneficiarán.

Los migrantes de Los Ángeles tienen la obligación de pagar impuestos

Extranjeros con cualquier estatus, sin importar si están en el país norteamericano de forma regular o irregular, deben pagar impuestos, de acuerdo con el Tax Policy Center. Además de las normas federales que aplican ante el IRS, esto también se cuenta para contribuciones locales y estatales según cada caso.

Todos los migrantes deben pagar sus impuestos al IRS Susan Walsh� - AP�

Adicionalmente, en su sitio web la agencia impositiva aclara cuáles son los términos del sistema, que aplican tanto a ciudadanos estadounidenses como a inmigrantes. Concretamente, se refiere al carácter “voluntario”.

En ese sentido, explica que el término se refiere a la posibilidad que tienen los contribuyentes de calcular sus propios ingresos y cuotas y que no lo haga el Estado de forma unilateral.

Sin embargo, el pago es obligatorio y no depende de la voluntad de los contribuyentes. Las leyes obligan a todos los usuarios a abonar sus impuestos correspondientes ante el IRS.

Los migrantes indocumentados de Los Ángeles pueden pagar impuestos a través del ITIN

Dado que la obligación de pago no es solo para extranjeros con estatus legal, existe una vía para que quienes estén irregularmente en el país norteamericano puedan realizar el proceso sin problemas.

Un ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente, es un número utilizado ante el IRS para el pago de impuestos Consulados El Salvador

Para esos casos, donde los usuarios no cuentan con un número de Seguro Social, existe el número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Se trata de un número de nueve dígitos que es emitido por el IRS y funciona justamente para completar el pago de impuestos. El ITIN tiene validez dentro del sistema tributario y en general no funciona como identificación en ningún otro ámbito.

En el caso de Los Ángeles, los contribuyentes pueden usar el ITIN para trámites estatales ante la Junta de Impuestos de Franquicia (FTB, por sus siglas en inglés).

Reembolsos más grandes y otras novedades del IRS: beneficios para contribuyentes

Además de lo que establece la ley sobre la obligación de pagar y la manera de hacerlo, el 2026 también trae novedades impositivas para contribuyentes de Los Ángeles y todo el país norteamericano.

Tax Refund: la herramienta del IRS para saber dónde está el reembolso

En primer lugar, por disposiciones de la One, Big, Beautiful Bill que impulsó Donald Trump, muchos contribuyentes pueden esperar un reembolso más alto.

De acuerdo con cálculos de la compañía financiera Piper Sandler que citó CBS News, el reembolso promedio aumentará 1000 dólares con respecto a 2025 y pasará de US$3151 a US$4151.

En general, las devoluciones se dan en los primeros 21 días desde que se presentó la declaración de impuestos.

Junto con esta noticia, también hay otros cambios impositivos que se desprenden de la mencionada ley:

Aumento en el monto máximo del crédito tributario por hijo .

. Suba de la deducción estándar .

. Nueva deducción adicional para adultos mayores .

. Otras deducciones como para préstamos para comprar automóviles y por propinas e ingresos derivados de horas extra.