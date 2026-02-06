Revés para Trump: la información de migrantes que el IRS no podrá compartir con el ICE y DHS

Un fallo judicial reciente en Estados Unidos concedió una medida que solicitó un grupo de demandantes contra el acuerdo que habían realizado el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La decisión impide que el gobierno de Donald Trump pueda cruzar ciertos datos de migrantes entre agencias.

Fallo judicial contra la administración Trump: el IRS no puede compartir direcciones de migrantes al ICE

El documento judicial fue publicado el 5 de febrero y firmado por la jueza federal Indira Talwani del Distrito de Massachusetts. Concretamente, la medida ya no permite que el IRS comparta cierta información de migrantes con la fuerza dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La jueza Talwani concedió una medida cautelar que prohíbe que el IRS entregue datos de direcciones de migrantes al ICE Shutterstock - Shutterstock

Según consta en lo publicado, las claves del fallo son:

La jueza concedió una medida cautelar preliminar a favor de las organizaciones demandantes en la que se prohíbe que el IRS comparta direcciones de migrantes con el ICE .

. Talwani consideró que el IRS actuó de manera arbitraria al cambiar su política de no compartir direcciones sin una explicación que lo justifique.

al cambiar su política de no compartir direcciones sin una explicación que lo justifique. Según la magistrada, la agencia violó varias normas de la sección 6103 del Código de Rentas Internas con esta medida.

del Código de Rentas Internas con esta medida. Entre ellas, el fallo establece que el ICE no proporcionó una razón específica e individualizada para solicitar la información de cada contribuyente.

e individualizada de cada contribuyente. Como consecuencia de estos hechos, la jueza afirmó que se causó un “daño irreparable a migrantes" , debido al temor de cumplir con sus obligaciones fiscales y la pérdida de confianza en el IRS.

, debido al temor de cumplir con sus obligaciones fiscales y la pérdida de confianza en el IRS. Además, el ICE y el DHS en su conjunto tienen prohibido inspeccionar, usar, copiar o distribuir cualquier información de declaraciones obtenida del IRS en el marco de este acuerdo.

El ICE no puede utilizar los datos que obtuvo a partir del acuerdo con el IRS ICE

El acuerdo entre el IRS y el ICE para entregar información de migrantes que causó polémica

Según la recopilación que realizó el Economic Policy Institute, el acuerdo entre ambas instituciones se firmó el 7 de abril de 2025, durante los primeros meses de la administración Trump.

Todo quedó fijado en un memorando en el que ambas agencias se comprometieron a crear un flujo de trabajo para compartir información relevante.

Luego, en agosto se conoció públicamente que el IRS entregó datos de decenas de miles de contribuyentes al ICE. Además de las direcciones de los hogares de muchos migrantes, también se incluyeron otros datos que permitían identificarlos.

La polémica estalló en 2025 cuando el IRS entregó datos de decenas de miles de contribuyentes al ICE Patrick Semansky - AP

Archivos de la agencia impositiva que se revelaron luego en una demanda indican que ese mismo año el ICE había solicitado más de un millón de archivos.

Antecedentes judiciales: el otro fallo judicial que prohibía al IRS compartir información con el ICE

En noviembre, un fallo judicial había resuelto invalidar el acuerdo hasta que se resolviera la cuestión de fondo. En ese caso se trató de una decisión de la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, según consignó Politico.

En aquel entonces, la restricción para compartir estos datos con la entidad migratoria o con el DHS fue impuesta tanto para el IRS como para el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que se desempeñaba como el comisionado interino de la agencia impositiva.