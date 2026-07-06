AR-11 del Uscis: el plazo clave que vence este 6 de julio y afecta a inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) introdujo modificaciones en el formulario AR-11, utilizado para reportar cambios de domicilio. Este lunes 6 de julio vence el período para presentar comentarios sobre la medida, que ahora exigirá brindar más información sobre empleo y estudios. Luego, iniciará el proceso de revisión a una eventual implementación de la propuesta que afecta a inmigrantes en Estados Unidos.

AR-11 del Uscis y fecha límite del 6 de julio para enviar comentarios públicos

Publicada en el Registro Federal en mayo, la propuesta del Uscis apunta a reactivar y modificar el formulario AR-11, con la exigencia de que los extranjeros informen sobre su empleo, estudios y el uso de beneficios públicos. El propósito es fortalecer la vigilancia sobre el cumplimiento de las leyes de inmigración y verificar si los individuos representan una “carga pública” para el país norteamericano.

El objetivo de la nueva modificación del Uscis es verificar si los migrantes representan una "carga pública" para EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

En concreto, la iniciativa busca imponer a los migrantes la obligación de informar no solo su nueva dirección, sino que también proporcionen detalles sobre:

La recepción de cualquier beneficio público basado en recursos económicos (means-tested public benefits).

basado en recursos económicos (means-tested public benefits). Información relacionada con su empleo .

. Datos vinculados a su escolaridad.

Este lunes 6 de julio es la fecha límite para que el público presente comentarios sobre la medida, una etapa clave para pronunciarse sobre su posible impacto y proponer cambios. Una vez que se cierra el período de 60 días, se inicia una fase de revisión y procesamiento por parte de las autoridades antes de que la reforma entre en vigor.

Qué datos podría pedir el Uscis al reportar una nueva dirección

El requisito de incluir información adicional en la notificación de cambio de dirección serviría a las autoridades para dos fines distintos.

Por un lado, permitiría identificar casos en los que un extranjero pudiera estar sujeto a deportación bajo la causal de carga pública prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

prevista en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Por otro lado, ayudaría a coordinar con las agencias que otorgan beneficios públicos para verificar el cumplimiento de las restricciones de elegibilidad establecidas por la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA).

Esta legislación limita el acceso de ciertos migrantes a programas financiados por el gobierno federal y fija condiciones específicas según el estatus migratorio de cada persona. A su vez, el gobierno indicó que el formulario también se usará para coordinar con las agencias que otorgan beneficios públicos y asegurar que se cumplan las restricciones legales de elegibilidad.

Los migrantes deben informar el cambio de domicilio ante el Uscis dentro de los 10 días posteriores a una mudanza Imagen ilustrativa generada con IA

Actualmente, la obligación de informar un cambio de dirección aplica para la mayoría de los no ciudadanos mayores de 14 años que permanecen más de 30 días en territorio estadounidense. El incumplimiento puede derivar en multas, procesos judiciales o consecuencias migratorias previstas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Además, se requiere informar el cambio de residencia dentro de los 10 días posteriores a una mudanza, incluso si ocurre dentro de la misma ciudad. El Uscis explica que esa obligación existe aun cuando la persona no tiene un trámite migratorio pendiente.

Qué falta para que el DHS aplique los nuevos requisitos del formulario AR-11

Con el vencimiento del plazo para presentar comentarios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis deben revisar todas las opiniones recibidas para evaluar la necesidad, utilidad y claridad de la información que planean recopilar.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

El procedimiento habitual incluye la publicación de un segundo aviso (de 30 días) en el Registro Federal antes de obtener la aprobación final de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés). De acuerdo con las normas, solo una vez que se complete la revisión de comentarios y se obtenga la aprobación oficial de la colección de información, la agencia podrá implementar formalmente el nuevo formulario y los requisitos de reporte adicionales.