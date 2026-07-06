Noticias de la Corte Suprema hoy: el fallo clave sobre detenciones que ya escala entre los migrantes en Texas y Louisiana

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos emitió una decisión que podría modificar el tratamiento de miles de casos migratorios en Texas y Louisiana. El fallo establece límites a las detenciones prolongadas de personas extranjeras sin acceso a una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza. La resolución representa un nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump y podría terminar en la Corte Suprema.

Qué resolvió el Quinto Circuito sobre las detenciones de migrantes por el ICE

Según informó Fox News, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, resolvió por dos votos contra uno que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no puede mantener detenidos a inmigrantes durante más de 90 días sin brindarles la posibilidad de comparecer ante un juez de inmigración para solicitar la libertad bajo fianza mientras continúan sus procesos de deportación.

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La decisión podría impactar a miles de personas detenidas dentro de la jurisdicción del Quinto Circuito, que comprende, Texas, Louisiana y Mississppi. Hasta ahora, la interpretación aplicada por el gobierno permitía mantener a determinados inmigrantes bajo detención obligatoria hasta la resolución definitiva de sus procedimientos migratorios.

El juez Leslie Southwick, encargado de redactar la opinión mayoritaria, sostuvo que la protección del debido proceso reconocida por la Constitución alcanza a todas las personas que se encuentran dentro del territorio estadounidense, independientemente de su situación migratoria.

En ese sentido, recordó un precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2001 y escribió: “Es parte de la grandeza histórica de esta antigua carta fundacional que no hace excepciones al garantizar derechos básicos a quienes están dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchados cuando se priva a una persona de su libertad”.

Tres casos de Texas que originaron el fallo contra la detención sin fianza

La causa se originó tras la detención de tres hombres en Texas, quienes fueron arrestados por policías estatales durante controles de tránsito realizados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según The Texas Tribune, los tres habían vivido en Estados Unidos durante al menos 14 años, trabajaban regularmente y tenían hijos con ciudadanía estadounidense.

Tras ser entregados a agentes del ICE, permanecieron detenidos sin que se les permitiera comparecer ante un juez para solicitar la libertad bajo fianza.

En su opinión mayoritaria, el juez Leslie Southwick reafirmó que las garantías del debido proceso estipuladas en la Constitución estadounidense protegen a todas las personas dentro del territorio nacional ICE

Los involucrados fueron:

Ignacio Sosnava Rodriguez

Miguel Angel Gomez Alvarado

Alejandro Villegas Angel

Posteriormente, jueces federales ordenaron su liberación al considerar que mantenerlos detenidos sin una audiencia vulneraba sus derechos al debido proceso.

Sin embargo, la administración de Donald Trump apeló esas decisiones al argumentar que la legislación migratoria federal exige mantener detenidos a los inmigrantes indocumentados hasta concretar su deportación, política implementada desde julio de 2025.

Qué dijo el DHS sobre la política de detención obligatoria

Según Fox News, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) manifestó públicamente su desacuerdo con la decisión judicial. A través de un comunicado, sostuvo que mantiene plena confianza en la legalidad de su interpretación sobre la detención obligatoria de inmigrantes.

La controversia gira alrededor de una nueva interpretación administrativa impulsada por el gobierno durante 2025. Tradicionalmente, la ley federal consideraba como “solicitantes de admisión” únicamente a quienes llegaban a la frontera para ingresar al país norteamericano. Sin embargo, el DHS comenzó a sostener que esa definición también alcanzaba a personas que ya se encontraban dentro de Estados Unidos, lo que permitió así aplicarles el régimen de detención obligatoria.

Esa interpretación fue posteriormente adoptada por la Junta de Apelaciones de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y desde entonces jueces migratorios comenzaron a ordenar detenciones obligatorias en distintos puntos del país norteamericano.

Este fallo se suma a un escenario de contradicciones judiciales, lo que aumenta la probabilidad de que la Corte Suprema intervenga Yuki Iwamura - FR171758 AP

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Según The Texas Tribune, antes de esta decisión ya existían tres cortes de apelaciones que habían rechazado la interpretación de la administración, mientras que otras dos la habían respaldado y una seguía sin definición por una división interna.

Frente a este escenario de criterios enfrentados entre distintos tribunales federales, abogados especializados en inmigración consultados por The Texas Tribune consideraron que el conflicto terminará en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendrá la última palabra sobre el alcance constitucional de las detenciones prolongadas de migrantes sin acceso a una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza.