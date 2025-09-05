Así es el software israelí que el ICE puede usar para hackear teléfonos y acceder a apps encriptadas de migrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza una de las herramientas de espionaje digital más avanzadas del mundo. Se trata de Graphite, un software desarrollado por la firma israelí Paragon Solutions, que permite hackear cualquier teléfono móvil y acceder incluso a aplicaciones encriptadas como WhatsApp o Signal.

Así es Graphite, el software israelí que el ICE usa para intervenir celulares y apps

Graphite puede intervenir cualquier teléfono móvil. Una vez ejecutado, ofrece la posibilidad de rastrear la ubicación del usuario, leer mensajes, acceder a fotos y escuchar conversaciones mediante la manipulación del sistema de grabación del celular.

Con este poderoso software el ICE puede intervenir cualquier móvil, rastrearlo y acceder a información de la nube y encriptada Shutterstock

Pero eso no es todo. Este potente software desarrollado por la compañía Paragon Solutions, permite extraer información de copias de seguridad en la nube y de aplicaciones cifradas, destacó The Guardian.

La empresa que desarrolló esta tecnología de avanzada fue fundada en 2019 por veteranos de la Unidad 8200 de inteligencia israelí y con el respaldo del ex primer ministro Ehud Barak como inversor. La firma también recibió financiamiento de Battery Ventures, con sede en Boston, y de Blumberg Capital, otro fondo estadounidense.

Desde sus inicios, la firma buscó legitimarse en el mercado norteamericano. Según destacó Wired, en 2019 contrató a WestExec Advisors, consultora fundada por exfuncionarios de la administración de Barack Obama, entre ellos el exsecretario de Estado Antony Blinken. También recurrió a Holland & Knight, un influyente estudio de lobby en Washington, al que destinó al menos US$280 mil en 2023 y 2024.

La compañía asegura que, a diferencia de NSO Group —otro fabricante israelí de software espía incluido en la lista negra de EE.UU.—, solo opera con gobiernos democráticos y aplica una política de “cero tolerancia” frente al uso indebido de su tecnología, como por ejemplo, contra periodistas o activistas. No obstante, Paragon se niega a revelar quiénes son sus clientes y qué acciones realizan con el sistema.

El contrato con Paragon fue firmado en septiembre de 2024, en el final del gobierno de Joe Biden Stephanie Scarbrough - AP

El contrato millonario del ICE con Paragon Solutions

Según documentos revisados por Wired, en septiembre de 2024, el ICE firmó un contrato de US$2 millones con la filial estadounidense de Paragon, ubicada en Chantilly, Virginia. El acuerdo abarcó una “solución propietaria totalmente configurada que incluye licencia, hardware, garantía, mantenimiento y capacitación”.

El contrato se adjudicó bajo la norma FAR 6.302-1, que permite la contratación de servicios únicos e innovadores sin un proceso competitivo tradicional

La firma del acuerdo se produjo en los últimos meses del gobierno de Joe Biden, tiempo después de que la Casa Blanca impulsara una orden ejecutiva que buscaba restringir el uso de software espía por parte de agencias federales para proteger los derechos humanos.

Sin embargo, documentos de contratación pública confirmaron que esa suspensión quedó sin efecto y el ICE avanzó con la adquisición de la tecnología.

Especialistas sostienen que el uso de este software supone una amenaza a la libertad Shutterstock

Críticas a Graphite: expertos alertan sobre riesgos para la libertad y la privacidad

Expertos en ciberseguridad y libertades civiles alertaron sobre el impacto del contrato del ICE con Paragon. John Scott-Railton, investigador principal de Citizen Lab en la Universidad de Toronto, advirtió que herramientas como Graphite fueron “diseñadas para dictaduras, no para democracias basadas en la libertad y la protección de los derechos individuales”.

Asimismo, consideró que “mientras la misma tecnología de software espía mercenario se distribuya a varios gobiernos, existe un riesgo inherente de contrainteligencia” .

Por su parte, la directora de políticas del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, Nadine Farid Johnson, expresó que el acceso del ICE a esta herramienta agrava las preocupaciones sobre las libertades civiles. “El software espía como Graphite de Paragon representa una grave amenaza para la libertad de expresión y la privacidad”, afirmó