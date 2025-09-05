Avanza el ICE con una medida de alto riesgo para los padres migrantes que quieren reunirse con sus hijos

La administración Trump impuso un nuevo requisito a los padres migrantes que buscan reunirse con sus hijos en custodia del gobierno de Estados Unidos: asistir a entrevistas presenciales. Durante este proceso, los adultos podrán ser interrogados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Diferentes organizaciones sociales advierten que se trata de una estrategia para detener extranjeros y consideran que obstaculiza la reunificación familiar.

En qué consiste el nuevo requisito para padres migrantes

Un memorando del gobierno federal estableció que ahora los padres o tutores migrantes que quiera reunirse con sus hijos, que cruzaron la frontera solos, deberán presentarse personalmente para verificar su identidad. Además, se aclaró que el ICE podrá estar presente en la entrevista y hacer preguntas.

Los padres migrantes ahora podrán ser entrevistados por ICE al solicitar la custodia de sus hijos (AP Foto/Eric Gay, Archivo) Eric Gay - AP

Antes, el proceso de verificación se podía realizar en línea, pero ahora el gobierno federal requiere que sea en persona. Según informó Associated Press, que tuvo acceso al memorando, la orden determinó: “Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley podrán estar presentes para cumplir con sus propios objetivos, lo que podría incluir entrevistar a los patrocinadores”.

De acuerdo con la agencia de noticias estadounidense, fue la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), encargada de la custodia de los menores de edad que llegan al territorio no acompañados, la que emitió la directiva para que se investigue adecuadamente los hogares donde se ubican los niños.

La entrevista se suma a otros requisitos por parte del gobierno federal para reunir a los menores con sus tutores legales, como:

Toma de huellas dactilares

Identificación válida de residencia en Estados Unidos

Comprobante de ingresos

Pruebas de ADN

Visitas domiciliarias de agentes de inmigración

¿Pueden los padres negarse a hablar con el ICE?

La ORR aseguró que al convocarlos le informa a los padres o tutores que podrían ser entrevistados por ICE u otras autoridades migratorias durante la reunión y aclaró que los padres pueden negarse a ser entrevistados. Según explicaron, la decisión no tendría influencia en el dictamen respecto a la custodia de los niños.

“El objetivo es garantizar que cada niño sea entregado a un entorno estable y seguro y con patrocinadores completamente investigados, asegurándose de que el patrocinador potencial sea la misma persona que presente la documentación de respaldo, incluida una identificación válida”, sostuvo la oficina en declaraciones a AP.

La ORR explica que los padres o tutores pueden negarse a tener la entrevista con ICE Archivo

Advierten que es “una oportunidad” para que ICE detenga migrantes

Neha Desai, directora general de derechos humanos del Centro Nacional de Derecho Juvenil, consideró que el nuevo requisito le ofrece al ICE una “oportunidad incorporada” para arrestar a los padres.

Advierten que se trata de una oportunidad para que el ICE arreste a padres migrantes ICE

Desai consideró que es difícil que las entrevistas aporten información que las autoridades no tengan ya. “La investigación ya incluía estudios de hogares y verificaciones de antecedentes realizadas por personal de la Oficina de Reubicación de Refugiados, no por las autoridades migratorias”, indicó.

Mary Miller Flowers, directora de políticas y asuntos legislativos del centro para inmigrantes Young Center, cuestionó la nueva medida: “Si no entendemos para qué sirve la entrevista ni a dónde va la información, ¿realmente estamos consintiendo este proceso?”.

Flowers señaló que caso de un padre de un niño de 12 años que terminó arrestado al presentarse a verificar su identidad. “Como resultado, la madre tiene miedo de presentarse. Y así, este niño está atrapado”, explicó sobre el limbo en el que quedó el menor.

A pesar del temor, algunos migrantes deciden continuar con el proceso para reunirse con sus hijos: “Sabemos de tutores que están profundamente asustados debido a esta entrevista, pero algunos todavía están dispuestos a seguir adelante dada su determinación de liberar a sus hijos de la custodia gubernamental”, concluyó Desai.