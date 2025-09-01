Revés para el ICE: ordenan regresar a 74 niños guatemaltecos no acompañados que EE.UU. intentó deportar
Una jueza le solicitó al Departamento de Justicia de EE.UU. documentos que constataran que los padres o tutores legales habían solicitado el regreso de los niños
- 4 minutos de lectura'
La jueza Sparkle L. Sooknanan bloqueó el pasado 29 de agosto de manera temporal las deportaciones de niños guatemaltecos no acompañados. La medida se conoció mientras 74 infantes estaban dentro de un avión a punto de ser regresados a su país.
La orden emitida por la jueza federal Sparkle L. Sooknanan
La disputa migratoria comenzó cuando la jueza afirmó que recibió una llamada que le notificaba la deportación de los niños a Guatemala.
“Tengo al gobierno intentando sacar del país a menores no acompañados en la madrugada de un fin de semana festivo, lo cual es sorprendente, pero aquí estamos”, sostuvo Sooknanan, según consignó CNN.
Tras esta llamada, se convocó de forma apresurada a una audiencia a las 12.30 pm. Allí, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia le prohibió a la administración Trump deportar a cualquier menor guatemalteco no acompañado durante al menos 14 días, en ausencia de una orden judicial.
“No quiero que haya ninguna ambigüedad”, dijo la jueza federal de distrito Sparkle L. Sooknanan, quien señaló que los abogados de los niños argumentaron que estos no recibieron notificación alguna de su deportación.
Minutos después de concretarse la audiencia, cinco autobuses chárter se acercaron a un avión en el aeropuerto fronterizo de Harlingen, Texas, del cual descendieron decenas de niños. Horas antes, los infantes se presentaron en una zona del aeropuerto restringido a aviones gubernamentales con ropas de color utilizadas en los albergues gubernamentales para niños migrantes, según consignó NBC News.
La postura de los abogados tras el intento de deportación
El grupo que presentó la denuncia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia estuvo conformado por una docena de menores, entre diez y 17 años, que se encontraban en un proceso migratorio en curso.
Uno de los abogados de inmigración que representa a varios niños guatemaltecos le comunicó a CNN que los niños se encontraban “aterrorizados y confundidos”.
“La reacción cuando les explicas lo que está pasando es de incredulidad. Están muy asustados. Todos dicen tener miedo de regresar a Guatemala por diferentes razones”, sostuvo el defensor.
En este contexto, los abogados sostienen que la administración Trump describió la medida como parte de un “programa piloto primero en su tipo” en cooperación con el gobierno guatemalteco.
La reacción de la administración Trump y el gobierno de Guatemala tras conocerse el fallo
El gobierno estadounidense asegura que la medida buscaba reunir a los niños guatemaltecos con sus padres o tutores que solicitaron su regreso. Por tanto, algunos funcionarios de la administración Trump acusaron a la jueza de “secuestrar” a estos infantes.
“Está secuestrando efectivamente a estos niños migrantes y se niega a permitirles regresar a casa con sus padres en su país de origen”, destacó Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional.
Por su parte, el gobierno de Guatemala publicó un comunicado donde afirmó su cooperación con Estados Unidos para la repatriación de adolescentes no acompañados, como parte de un acuerdo presentado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante su visita.
“Con el propósito de evitar que un grupo vulnerable de adolescentes en albergues y próximos a alcanzar la edad adulta sean enviados a centros de detención en Estados Unidos, el Gobierno de Guatemala refuerza acciones coordinadas para contribuir a su reunificación familiar, una vez que hayan cumplido con el debido proceso en ese país”, afirma el escrito.
Otras noticias de Agenda EEUU
Virales. “Manejé una hora para llegar y vale la pena”. Cómo son y dónde están las mejores aguas frescas mexicanas de California
Sin requisitos. Calendario para recibir comida gratis en California en el mes de septiembre 2025
Lo nuevo de Apple. Cuántas horas se deben trabajar en California para poder comprar el iPhone 17 en septiembre 2025
- 1
Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
- 2
La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
- 3
El caso Celulosa: casi media docena de empresas no pudo cumplir con sus compromisos de deuda
- 4
Celulosa Argentina entró en concurso de acreedores