En un limbo migratorio: el reclamo de miles de cubanos que permanecen en EE.UU. alejados de sus familias

Decenas de familias se reunieron el fin de semana frente al restaurante El Versailles, en Miami, Florida, para manifestarse en contra de la prohibición parcial que impide a los cubanos ingresar a Estados Unidos. La medida del presidente Donald Trump, conocida como "Travel Ban", dificulta que los migrantes de la isla puedan reencontrarse con sus seres queridos y frena el acceso a visas de reunificación familiar.

Los cubanos se manifestaron contra Trump

Las familias reclamaron al gobierno federal que excluyan las categorías de visas de reunificación familiar del Travel Ban. Se trata de una prohibición parcial de Trump, que desde el 9 de junio pasado limita la entrada y emisión de visas a ciudadanos cubanos y los deja en un limbo migratorio.

Familias protestaron en Miami en contra de restricción migratoria de Donald Trump a los cubanos Captura video Facebook: IndiraSolisLocutora

“Nuestro hijo lleva nueve años esperando en Cuba por la reunificación familiar y nunca lo quisimos traer por la frontera, nunca quisimos hacer nada que no esté acorde a la ley y ahora estamos limitados por estos procesos que no tienen nada que ver con nuestra familia. Estamos siendo castigados”, sostuvo una madre cubana en declaraciones a los medios locales, de acuerdo con un video compartido en Facebook.

La medida de Trump, que se aplica desde junio, restringe el ingreso de ciudadanos cubanos a Estados Unidos con el objetivo de velar por la seguridad federal estadounidense, al considerar que Cuba es un país “patrocinador del terrorismo” porque su el gobierno “no coopera ni comparte suficiente información” con EE.UU.

Si bien contempla ciertas excepciones a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, como esposos, padres e hijos menores, las restricciones afectan a los cubanos que ya habían solicitado sus visas de reunificación familiar y llevan años realizando el trámite, como hijos mayores de 21 años o hermanos de ciudadanos estadounidenses.

Además, se suma a la orden de Trump que prohíbe el turismo estadounidense a la isla, lo que afecta a los americanos de origen cubano y a los residentes permanentes que no pueden regresar a la isla.

“Esto no se trata de política, sino de familias separadas que solo piden estar juntas”, manifestó una de las mujeres presentes en la protesta.

Qué categorías de visas quedaron suspendidas para los cubanos

La medida del gobierno estadounidense suspende las siguientes categorías de visas para los cubanos:

Visa B-1 de negocios

Visa B-2 de turismo

Visa F de estudiantes

Visa M para realizar estudios técnicos

Visa J de intercambio cultural

Aunque puede haber ciertas excepciones en casos especiales, ya que es una restricción parcial, como por ejemplo en atletas o entrenadores que ingresen para participar de grandes eventos deportivos.

Los cubanos ya no pueden acceder a ciertos tipos de visados para ingresar a EE.UU. como el de turismo, negocios o estudios CANCILLERÍA DE CUBA - CANCILLERÍA DE CUBA

También quedan exceptuados quienes poseen la green card -que permite la permanencia y el derecho a trabajar en Estados Unidos-, cónyuges, hijos menores y padres de ciudadanos estadounidenses, además de otros casos humanitarios o de interés nacional.