Biden vs. Trump: esto dicen las cifras sobre la deportación de migrantes en cada administración

Desde que asumió su segundo mandato el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump ha intensificado los operativos migratorios en Estados Unidos. Sin embargo, un análisis reciente, basado en datos proporcionados por el grupo de defensa Witness at the Border, muestra que el ritmo de deportaciones bajo la nueva administración no difiere significativamente del observado durante el período de Joe Biden en 2024.

Datos comparativos de deportaciones entre enero y febrero de 2024 y 2025

Según el análisis realizado por las periodistas de CNN, en el primer mes de la administración Trump, que data desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero, se realizaron 143 vuelos de repatriados, solo tres más que los 140 registrados en el mismo período bajo Biden en 2024.

Los vuelos de repatriados bajo la administración de Trump sigue la misma tendencia que el gobierno de Joe Biden durante el mismo periodo Cancillería Colombia

Un funcionario de Seguridad Nacional incluso le señaló al medio de noticias que en realidad el número de vuelos fue ligeramente superior, de 145 durante el primer mes del segundo mandato de Donald Trump. Aunque no se dispone de datos precisos sobre el número de personas deportadas en cada vuelo, la tendencia indica que el ritmo de inmigrantes ilegales expulsados se ha mantenido estable.

El análisis de CNN también observó que los principales destinos de estos vuelos fueron países de Latinoamérica y el Caribe, en ambos periodos. Estos representan alrededor del 90% de las deportaciones, Guatemala, Honduras y El Salvador encabezan la lista.

Sin embargo, destacaron un ligero aumento en los vuelos a Ecuador y Colombia, mientras que las repatriaciones a Guatemala y Honduras han disminuido levemente.

Además, 14 países han sido incorporados a la lista de destinos en 2025, entre los cuales se encuentran Brasil, Panamá e India, lo que indica una ampliación de los esfuerzos de repatriación hacia nuevas regiones.

El análisis de CNN muestra que los vuelos de repatriados tanto en la administración Biden como en la de Trump tienen un claro destino a países latinoamericanos Captura de pantalla CNN

Uso de aviones militares en las deportaciones

Para acelerar los procesos de deportación, la actual administración recurrió al uso de aviones militares en la repatriación de inmigrantes. Esta estrategia se implementó pocos días después de que Trump asumiera la presidencia como un complemento a los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El empleo de aviones militares para estos planes generó tensiones diplomáticas entre EE.UU. y algunos países receptores, particularmente con Colombia. A raíz de esto se generó una disputa pública entre Gustavo Petro y Donald Trump, que amenazaba con una crisis comercial. No obstante, ambas naciones lograron llegar a un acuerdo para regular el flujo de repatriaciones.

Por otro lado, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció un aumento del 40% en los vuelos de deportación con destino a su país, según lo retomado por CNN.

Las deportaciones de migrantes indocumentados también se dieron durante la administración Biden, pero no en aviones militares Imagen difundida por el gobierno de Trump

Situación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

Según un informe del Colegio de la Frontera Norte (Colef), publicado en enero de 2025, la población de inmigrantes indocumentados en EE.UU. asciende actualmente a más de 13,5 millones de personas. Más de un tercio de este total proviene de México, seguido por aquellos oriundos de Centroamérica y Asia.

La distribución de inmigrantes indocumentados por origen es la siguiente:

México: 4.926.393 personas (36,4% del total).

Centroamérica: 2.416.042 personas (17,9%).

Asia: 2.290.895 personas (16,9%).

Sudamérica: 1.584.008 personas (11,7%).

Caribe: 1.051.219 personas (7,8%).

África: 548.157 personas (4%).

Europa: 488.706 personas (3,6%).

Otros: 229.565 personas (1,7%).

A pesar del discurso de Donald Trump sobre el endurecimiento de las políticas migratorias y la promesa de deportaciones masivas, las cifras actuales indican que el ritmo de repatriaciones sigue siendo similar al registrado durante el gobierno de Joe Biden. Si bien ha habido cambios en la estrategia, como el uso de aviones militares y la ampliación de acuerdos con nuevos países, el volumen de inmigrantes ilegales expulsados no ha aumentado de manera significativa, según la fuente citada.