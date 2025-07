Consiguió su green card en 18 semanas y revela los tips para lograrlo: “Actitud positiva”

Zully Sahagún, una mexicana que vive en Estados Unidos, obtuvo su green card en apenas 18 semanas. La joven compartió su experiencia en sus redes sociales y ofreció recomendaciones para quienes están en trámite de su residencia permanente. “Actitud positiva”, expresó a través de sus redes sociales.

El primer paso: crear una cuenta en el sitio web del Uscis

Zully contó en un video en TikTok que su green card la tramitó por la vía del matrimonio y explicó que el primer paso de su proceso consistió en abrir una cuenta en la web oficial de Migración. “Haz tu cuenta en Uscis online y chequéala todos los días”, aconsejó.

Obtuvo su green card en 18 meses y estos son sus consejos

En su caso, al principio no sabía que existía esta opción. “Yo salía todos los días a chequear mi correo físico sin saber bien nada, hasta que una chica me escribió por aquí y me dijo cómo hacerlo”, relató.

Una vez creada la cuenta online, las notificaciones digitales llegan antes que las cartas impresas. Esto le permitió a la migrante seguir el avance del trámite con mayor precisión. También propuso descargar una aplicación Case Tracker para celulares que avisa de inmediato si hay actualizaciones. “Ahí puedes estarte metiendo, actualizar y si hay algún cambio la aplicación te manda notificación”, señaló.

Reunir pruebas y documentos por adelantado

Otro consejo importante fue el de preparar evidencia. Como su tarjeta de residencia la tramitó por matrimonio, las pruebas debían ser de la relación con su esposo. “Ve haciendo un álbum de fotos, organiza los contratos donde venga el nombre de los dos, del celular, del agua, del gas, cartas de testigos, estados de cuenta si tienen tarjetas de crédito juntos”, enumeró.

La joven explicó que muchos de esos documentos pueden tardar en conseguirse, por eso insistió en comenzar a reunirlos desde el primer día: “Por si te llegan a pedir”.

Contratar una agencia especializada para hacer el trámite

Durante su relato, Zully se mostró convencida de que contratar una agencia migratoria le facilitó el proceso. “No te imaginas todo el estrés que te puedes ahorrar al hacer esto”, comentó.

Según dijo, el equipo profesional que contrató completó todos los formularios, resolvió sus dudas y se encargó de reagendar citas cuando fue necesario.

“Ellos te llenan los formularios, llegas a perder alguna cita, ellos te vuelven a sacar otra, te van orientando, te van guiando. Si tienes dudas, tú les puedes preguntar lo que sea y ellos te ayudan a lo largo de todo el proceso”, afirmó.

La joven detalló que ella obtuvo su tarjeta de residencia por la vía del matrionio Canva

Informarse: ver videos y conocer otras experiencias

Zully también recomendó ver contenido sobre procesos migratorios y a compartir dudas en redes sociales con otras personas. “Muchas veces a mí me daban tips o veía cómo la hacían o veía cómo mandaban la evidencia, cositas por el estilo”, dijo.

También remarcó que otra de las ventajas de hablar sobre el proceso en redes sociales es que los usuarios se apoyan.

La joven resaltó la importancia de llevar un registro cronológico del avance del trámite. “Ve anotando todas las fechas en las que te llegan todas las cartas y guarda muy bien las cartas, por si acaso”, dijo.

La joven obtuvo su green card en 18 semanas Foto: Freepik

En su último consejo, Zully abordó el aspecto emocional. “Ten mucha paciencia. Este es un proceso con altos y bajos, cada caso varía demasiado y no te desanimes si ves que otra persona le llega en menos tiempo”, cerró.