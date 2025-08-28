Contra inmigrantes: el millonario proyecto para construir un enorme campamento de detención en el desierto de Texas

A fines de agosto se inauguró el centro de detención de migrantes más grande en el oeste de Texas. El proyecto fue adjudicado a Acquisition Logistics LLC mediante un contrato superior a US$1200 millones.

Los puntos clave del centro de detención en Texas

El nuevo centro, denominado “Campamento East Montana”, se construyó en el desierto de Chihuahua, donde las temperaturas pueden superar los 100 F° (38 °C). El sitio abarca 24 hectáreas (60 acres) y está situado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México y del Aeropuerto Internacional de El Paso, según consignó AP.

El centro de detención para migrantes ocupará 24 hectáreas (60 acres) y sería uno de los centros de detención más grandes en EE.UU. CHARLY TRIBALLEAU� - AFP�

El Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) anunció que la compañía Acquisition Logistics LLC con sede en Virginia, recibió un anticipo de casi US$232 millones para construir las primeras 1000 camas del complejo con capacidad para 5000 personas.

Asimismo, el proyecto contempla el uso de bases militares y contratos con prisiones privadas. Según un informe del Washington Post, la administración Trump planea añadir 41.000 camas adicionales en 2025, mientras que en Texas se duplicará la capacidad hasta 38.000 personas para fin de año.

Posturas encontradas por el inicio de las construcciones

Algunas organizaciones expresaron dudas acerca de la capacidad de Acquisition Logistics LLC para coordinar el proyecto. Gemini Tech Services, una empresa que brinda servicios de apoyo al sector gubernamental, sostiene que la compañía carece de “experiencia, el personal y los recursos necesarios para realizar el trabajo”.

Gemini Tech Services sostiene que Acquisition Logistics LLC, la compañía que coordinará el proyecto, carece de experiencia para la construcción del centro de detención Eli Hartman - FR172217 AP

En cuanto a los defensores de inmigrantes, algunos sostienen que es poco probable que las instalaciones cumplan con los estándares federales.

“Todas las razones por las que vivimos en casas y no en tiendas de campaña surgen inevitablemente en un centro que no ofrece paredes, pisos ni aislamiento”, dijo Emma Winger, subdirectora legal del Consejo Americano de Inmigración, en diálogo con Bloomberg.

“Es muy difícil imaginar cómo los centros de detención con paredes blandas podrían satisfacer incluso los bajos estándares de detención que se reflejan en las normas más recientes del ICE”, agregó.

La celebración de Greg Abbott por el nuevo centro de detención

Greg Abbott, gobernador de Texas, celebró la apertura del nuevo centro de detención de inmigrantes en El Paso. En una publicación para X, confirmó la inauguración.

“El Lone Star Lockup ya está abierto. Es el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la historia de Estados Unidos. En Texas todo es más grande”, sostuvo el gobernador.

Otros centros de detención para migrantes en Estados Unidos

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) opera más de 130 centros de detención distribuidos en 42 estados y tres territorios en EE.UU. Entre los más conocidos se encuentran:

Adams County Detention Center, Mississippi

South Texas ICE Processing Center, Pearsall, Texas

Stewart Detention Center, Lumpkin, Georgia

Reeves County Detention Center, Texas

Texas es el estado con mayor número de centros de detención, con 22. Seguido a este, se encuentran Florida (10), Luisiana (9), California (6), Arizona (6), Pensilvania (5), Nuevo México (3) y Colorado (1).