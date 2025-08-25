Lone Star Lockup: el nuevo centro de detención de inmigrantes anunciado con orgullo por Greg Abbott en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, celebró la apertura del nuevo centro de detención de inmigrantes en El Paso con un mensaje en sus redes sociales. El proyecto se inauguró en la base militar de Fort Bliss y se perfila como la instalación más grande de su tipo en Estados Unidos, en medio de cuestionamientos por costos, seguridad y falta de transparencia.

La magnitud del nuevo centro Lone Star Lockup en Texas

En su cuenta de X (antes Twitter), Abbott declaró: “El Lone Star Lockup ya está abierto. Es el mayor centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la historia de Estados Unidos. En Texas todo es más grande”.

Greg Abbott presentó la apertura en redes sociales y celebró que Texas concentre el centro de detención más grande en la historia de Estados Unidos X (@GregAbbott_TX)

El ICE confirmó que ya comenzaron las detenciones en el complejo, que cuenta con una capacidad inicial de 1000 camas y que, con inversiones superiores a mil millones de dólares, se ampliará hasta albergar a 5000 personas. La agencia informó que allí se alojarán inmigrantes:

En proceso de deportación

Con órdenes finales de expulsión

En palabras de la agencia migratoria, la nueva instalación permitirá “agilizar y acelerar los procesos de deportación, lo que constituye una de las prioridades de la administración de Donald Trump”.

La subsecretaria Tricia McLaughlin añadió a TIME: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos trabajando a velocidad turbo en formas innovadoras y rentables de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de realizar deportaciones masivas de extranjeros ilegales criminales”.

El avance del plan de deportaciones masivas de Trump

Lone Star Lockup forma parte de un plan más amplio que contempla el uso de bases militares y contratos con prisiones privadas. Según un informe del Washington Post, el ICE planea añadir 41.000 camas adicionales en 2025, mientras que en Texas se duplicará la capacidad hasta 38.000 personas para fin de año.

McLaughlin subrayó el financiamiento detrás del programa: “La ‘One Big Beautiful Bill’ ha proporcionado financiamiento histórico para ayudarnos a llevar a cabo este mandato”. En julio se asignaron US$45.000 millones para detención migratoria, lo que significó un incremento del 265% en el presupuesto del ICE, de acuerdo con el American Immigration Council.

El ICE confirmó que la instalación se ampliará a 5000 camas con un presupuesto superior a mil millones de dólares Foto de Google Maps

Fort Bliss y una historia ligada a la política migratoria

La elección de Fort Bliss no es casual. La base militar tiene un historial vinculado a la política migratoria estadounidense. Tras la Guerra México-Estadounidense, fue utilizada para “defender” la frontera sur. Y durante la Segunda Guerra Mundial, funcionó como campo de internamiento para ciudadanos de ascendencia japonesa.

Décadas más tarde, la base albergó miles de niños migrantes no acompañados durante las administraciones de Barack Obama y Joe Biden. Sin embargo, en 2021, dos empleados federales presentaron una denuncia de informantes sobre las condiciones del centro. Citaron mala gestión del cuidado infantil y preocupaciones de salud pública y seguridad.

Actualmente, más de 36.000 militares y una cifra similar de jubilados viven en la base junto a sus familias, lo que refuerza la controversia sobre su uso como centro de detención.

Fort Bliss ya había sido escenario de internamientos y alojó miles de menores migrantes durante administraciones pasadas

Opiniones políticas enfrentadas sobre Lone Star Lockup

Las opiniones se dividen a lo largo de líneas partidarias. Por un lado, el republicano Tony Gonzales elogió Fort Bliss como una “instalación militar increíble”. Su colega, el senador John Cornyn, alegó que las personas llevadas allí "no serán jardineros ni amas de casa“. “Estas son personas que no se presentaron a audiencias ordenadas por un tribunal. No tienen derecho legal a estar aquí”, agregó.

En contraste, la demócrata Veronica Escobar criticó el gasto de fondos públicos: “Quiero que piensen en cuánto bien podría hacer ese dinero en El Paso si se gastara en la comunidad”. La comisionada local Jackie Butler agregó: “No sabemos quién operará este centro. No sabemos cómo serán tratados los detenidos. Eso es inaceptable”.

Críticas por condiciones y derechos humanos en Texas

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) alertaron sobre las dificultades de los detenidos para comunicarse con abogados y familias. “Aislar a las personas en bases militares aumenta el riesgo de abuso y negligencia”, advirtió la entidad.

Activistas, preocupados sobre las altas temperaturas del verano y posibles malas estructuras del centro en forma de carpa, también señalaron similitudes con el centro Alligator Alcatraz en Florida, que ya enfrenta demandas por condiciones inhumanas.

El contrato de construcción adjudicado a Acquisition Logistics LLC prevé obras hasta 2027 y una inversión inicial de US$232 millones Rebecca Blackwell - AP

En respuesta, Cornyn recorrió la instalación y aseguró a KFOX14 que Lone Star Lockup representa “instalaciones humanas, seguras y una gran mejora respecto de lo que estas personas están acostumbradas”.

Funcionarios de inmigración confirmaron que habrá acceso a representación legal, visitas, recreación y atención médica, además de adaptaciones para dietas, discapacidades y creencias religiosas.

El futuro del mayor centro de detención de ICE en Estados Unidos

La construcción del centro, adjudicada a Acquisition Logistics LLC por US$232 millones en un principio, tiene previsto concluir en septiembre de 2027, según The Texas Tribune. Mientras tanto, Lone Star Lockup ya comenzó a recibir inmigrantes y se convirtió en el emblema del plan de deportaciones masivas impulsado por la administración Trump.