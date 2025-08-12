Greg Abbott celebra la apertura del centro de detención del ICE “más grande de EE.UU.” en El Paso: una inversión millonaria

Texas se prepara para recibir el "centro de detención de inmigrantes más grande de la historia”, una instalación federal en Fort Bliss, El Paso, por la que se destinaron US$1200 millones para su construcción y puesta en marcha. El gobernador Greg Abbott celebró la noticia en sus redes sociales y destacó que las deportaciones desde esa ubicación serán “fáciles”.

Un proyecto del ICE respaldado por Greg Abbott

El gobernador de Texas, Abbott, publicó en su cuenta de X un mensaje en el que celebró la magnitud del proyecto: “Todo es más grande en Texas, incluidas las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”.

El gobernador Greg Abbott celebró en redes sociales que las deportaciones desde este centro “serán fáciles” y destacó su magnitud X (@GregAbbott_TX)

“El mayor centro de detención federal de la historia se está construyendo en el oeste de Texas. Las deportaciones desde ese lugar serán fáciles”. El comentario acompañó un artículo del San Antonio Express News que brinda detalles de la obra.

La instalación se está construyendo bajo un contrato del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) de US$1200 millones, según Border Report. Este centro forma parte de la estrategia migratoria de la administración de Donald Trump.

Fort Bliss: el nuevo eje de las deportaciones masivas en Texas

Según reportó The Hill, el 17 de agosto abre sus puertas Camp East Montana, un complejo federal de detención administrado por el ICE en la base militar de Fort Bliss, en el oeste de Texas.

El complejo de detención será administrado por el ICE e incluirá acceso a representación legal, biblioteca jurídica y áreas recreativas Foto deployedresources.com

La instalación iniciará con capacidad para 1000 personas, pero el plan contempla alcanzar las 5000 plazas en un plazo de dos años. El crecimiento será progresivo, con 250 camas adicionales por semana hasta llegar primero a 3000 y luego a su máxima capacidad.

“Cuando se complete, este será el mayor centro de detención federal de la historia para esta misión crítica: la deportación de extranjeros ilegales”, comentó el jueves a los periodistas el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.

El impacto de Fort Bliss en la política migratoria de Trump

El inicio de operaciones en Camp East Montana representa un paso clave para la administración Trump en su objetivo de reforzar la aplicación de las leyes migratorias. Este centro se perfila como una pieza central en el plan para agilizar deportaciones y aumentar el número de detenciones.

Sin embargo, su apertura también reaviva el debate nacional sobre el modelo de arresto de migrantes y las condiciones dentro de las instalaciones. Mientras Abbott y sus aliados celebran la construcción como un logro estratégico, sus críticos advierten que el tamaño y la inversión no garantizan un trato digno para las personas privadas de libertad.

Condiciones y servicios para los detenidos del ICE

El nuevo centro de detención en Fort Bliss comenzará con una infraestructura en carpas para su fase inicial desde el 17 de agosto, según reportó The Hill, y evolucionará hacia estructuras permanentes conforme avancen las obras.

En este sentido, los funcionarios del ICE aseguraron que los migrantes tendrán acceso a:

Representación legal

Una biblioteca jurídica

Espacios recreativos

Un fallo judicial frenó temporalmente otro centro del ICE en Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, por violar la ley ambiental federal (Doug Mills/The New York Times)

Estas medidas se presentan como garantías para el debido proceso, en medio de crecientes críticas a las condiciones de reclusión y a las políticas migratorias de la Casa Blanca.

Una jueza federal detuvo de forma temporal la construcción de otro centro de detención en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, tras determinar que violaba la ley ambiental federal. Ese fallo fue celebrado por defensores de inmigrantes.