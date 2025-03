Cuáles son las diferencias para los migrantes entre Parole Humanitario y TPS en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos otorga distintos mecanismos por los cuales los ciudadanos de otros países pueden ingresar o permanecer en territorio norteamericano. Entre estas opciones se encuentran el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el permiso de permanencia temporal, conocido como parole humanitario. Ambos instrumentos difieren en su propósito, requisitos y duración.

Cuáles son las diferencias entre TPS y Parole Humanitario

Según lo establecido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), el TPS es una protección otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ciudadanos de países específicos que, en base a los criterios norteamericanos, enfrentan “conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias”.

Qué extranjeros pueden pedir TPS y Parole Humanitario en Estados Unidos Canva

Mientras el TPS está vigente, quienes lo reciben no pueden ser deportados, pueden solicitar autorización de empleo y tienen la posibilidad de viajar con un permiso especial. No obstante, este estatus no otorga residencia permanente ni otro tipo de visa migratoria.

El parole humanitario, en cambio, es un mecanismo que permite la entrada temporal a Estados Unidos a personas que, de otro modo, serían inadmisibles. Este permiso se otorga en casos de urgencia humanitaria o cuando se considere de interés público. Los casos por los cuales se puede pedir se encuentran detallados.

Es importante saber que la persona que recibe el parole no es admitida formalmente en el país norteamericano y debe cumplir las condiciones establecidas en su autorización. Este estatus tampoco otorga green card o visa migratoria.

Otra de las principales diferencias radica en la duración de cada beneficio. El TPS se otorga por períodos determinados y puede ser renovado por el gobierno según las condiciones del país de origen del beneficiario, es decir, si se considera que se debe mantener la protección.

Las principales diferencias entre TPS y Parole Humanitario Freepik

En cambio, el parole humanitario tiene un plazo específico basado en la razón que lo justifica. Generalmente, este último se concede por un año, aunque puede extenderse si la situación lo amerita. La autorización finaliza cuando el periodo expira o la persona sale de Estados Unidos, lo que ocurra primero.

Las razones por las cuales un extranjero puede pedir Parole Humanitario

El parole humanitario es una opción que permite la entrada y permanencia temporal en Estados Unidos por razones humanitarias o de beneficio público significativo. La solicitud debe justificar la necesidad urgente que motiva el viaje. Algunos ejemplos comunes son:

Las emergencias médicas.

Crisis familiares.

Asistir a un proceso judicial.

Otras situaciones extremas en las que tramitar la visa no es una opción viable.

Cuáles son los países designados actualmente al TPS

Afganistán

Birmania (Myanmar)

Camerún

El Salvador

Etiopía

Haití

Honduras

Líbano

Nepal

Nicaragua

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Ucrania

Yemen

En el caso de Venezuela, el plazo para el uso de TPS está por terminar. Donald Trump, que canceló la extensión del programa aprobada por Joe Biden, que extendía las protecciones hasta octubre de 2026. De acuerdo con el Registro Federal, el TPS de los venezolanos beneficiados en 2021 seguirá en vigor hasta el 10 de septiembre de 2025. Mientras que quienes aplicaron entre el 10 de enero y el 10 de marzo de 2024, el beneficio expirará el 2 de abril de este año.

Qué países califican para el TPS en Estados Unidos Archivo

El abogado Gustavo Marín explicó a LA NACION que los afectados por el fin de TPS para Venezuela “volverán a su estatus migratorio previo al otorgamiento del TPS”. Esto quiere decir que quienes llevan menos de dos años en EE.UU. podrían ser deportados de inmediato. Por su parte, aquellos con mayor tiempo de permanencia podrían ingresar en un “procedimiento de remoción”.