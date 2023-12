escuchar

Según lo que establece la Ley SB 1718 que entró en vigor en Florida en julio de este año, hay una serie de licencias de conducir que no son válidas en el estado del sol si no fueron emitidas para personas de residencia legal en Estados Unidos. La norma, que forma parte de una serie de medidas para reducir la presencia de inmigrantes indocumentados en el territorio, actualmente tiene esa limitación con dos distritos.

El gobernador de Florida y precandidato por el Partido Republicano, Ron DeSantis BRIAN SNYDER - X90051

La ley estatal que impulsó el gobernador Ron DeSantis implicó una serie de cambios. Junto con otras medidas como pagar el viaje para que migrantes abandonen el estado, significó restricciones y castigos a los indocumentados en Florida y a quienes colaboren con ellos.

Las licencias de conducir que podrían identificar a un indocumentado en Florida

Según lo que establece el sitio web oficial del Departamento de Vehículos Motorizados de Florida, actualmente son las licencias de conducir de dos estados la que requieren que el conductor compruebe que es ciudadano o residente legal en EE. UU. Estos son Connecticut y Delaware.

Imagen de referencia de una licencia de conducir emitida en Connecticut, uno de los estados incluidos en la restricción de Florida Connecticut DMV

Como bien se indica allí, esto no quiere decir que todas las licencias emitidas por los dos mencionados estados sean inválidas, ya que las que fueron emitidas para personas indocumentadas tienen una diferencia. La entidad estatal también indica que esto no significa que todos los automóviles con placas de Connecticut y Delaware serán detenidos para comprobar esto, sino que las autoridades policiales accionarán sobre quien incumpla una norma o no obedezca a un llamado.

Aunque no está especificado en qué clase de falta incurrirían estos conductores, la ley de Florida establece que circular con una licencia no válida puede significar desde multas que podrían alcanzar los US$500 hasta sesenta días de cárcel. Originalmente, Hawái, Rhode Island y Vermont también formaban parte de este listado, pero no lo hacen actualmente.

