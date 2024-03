Escuchar

Para los extranjeros en Estados Unidos, atravesar el proceso de inmigración para poder residir de manera legal puede resultar complejo e incluso intimidante. A la hora de realizar trámites frente autoridades migratorias, como pedir una green card o solicitar la ciudadanía, es recomendable estar asesorado por un abogado especializado. De esa manera, no solo se acelerará el proceso, sino que también se evitarán demoras innecesarias e incluso errores.

Los precios varían según la trayectoria del profesional, así como también de si se trata de un trabajador independiente o de una firma importante. Antes de contratar a un letrado, es fundamental buscar su historial de casos y preguntar respecto de su reputación.

Un abogado especializado en inmigración ayuda a afrontar los proceso migratorios en Estados Unidos Freepik

Muchos ofrecen consultas gratuitas o por apenas US$100, ya que entienden que muchos de los extranjeros recién llegados no cuentan con demasiado dinero. Sin embargo, los honorarios para los diferentes servicios no son económicos y no suelen incluir las tarifas que hay que pagarles a las agencias federales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

Ejemplos de costos de servicios de inmigración

Una reconocida firma, que se especializa en inmigración, detalla en su sitio web los honorarios de los diferentes servicios que brindan.

Es importante ser detallado con la información compartida a los abogados de inmigración Freepik

Estos son sus honorarios para los casos o servicios más solicitados en materia de inmigración:

Petición de residencia de familia o matrimonio (I-130) con ajuste de estatus (I-485): US$5700

Solo petición de residencia de familia o matrimonio: US$3000

Solo ajuste de estatus para familia o matrimonio (se necesita tener el formulario I-130 aprobado): US$5000

Petición de la visa I-140 (petición para trabajador extranjero): US$4000

Petición de Inmigración con Primera Preferencia (EB-1): US$12.000

Petición de visa E: US$12.000

Petición de visa L: US$12.000

Petición de visa H-1B: US$6000

Petición de visa K-1 para prometidos: US$4000

Petición de visa K-3 para esposos: US$4000

Petición de visa P: US$12.000

Petición de asilo (sin proceso de deportación): US$9.800

Petición de asilo en proceso de deportación o remoción: US$12.000

Petición de naturalización simple: US$3500

Petición de naturalización compleja (cargos criminales en el pasado, permanencia extensa en el extranjero, etc.): US$7000

Representación en procedimiento de remoción o deportación: US$12000

Demanda al USCIS: US$12000

Los precios de los abogados de inmigración varían según su trayectoria y casos de éxito Freepik

En contraste, otra firma más pequeña, con sede en Houston, explica en su página web que “una tarifa básica varía desde US$750 hasta US$2000″, mientras que “la solicitud de la tarjeta de residencia basada en el matrimonio cuesta desde US$800 a US$4000”.

“Para procesos más complejos como deportación es probable que el servicio sea más costoso por lo que implica. Lo que significa un incremento desde US$1500 hasta US$7500”, agrega la compañía.

No obstante, NOLO, que es una compañía editorial con sede en Berkeley, California, que produce softwares legales, señala que no todos los servicios de inmigración se pueden estandarizar fácilmente. Por lo tanto, es probable que algunos abogados insistan en la facturación por hora, en lugar de una única, o cambien sus formas de requerir el cobro en casos en los que:

Son un conjunto de hechos: si después de la primera consulta, el profesional piensa que la situación es compleja, se puede pedir un pago por hora.

si después de la primera consulta, el profesional piensa que la situación es compleja, se puede pedir un pago por hora. Plazo ajustado : los solicitantes de trámites migratorios que ven todo al último antes de que se venza el plazo pueden tener que pagar costos adicionales por los servicios de un especialista.

: los solicitantes de trámites migratorios que ven todo al último antes de que se venza el plazo pueden tener que pagar costos adicionales por los servicios de un especialista. No hay fin a la vista: en caso de que el experto prevea que se necesitarán múltiples consultas, también dispondría otra forma de cobrar.

en caso de que el experto prevea que se necesitarán múltiples consultas, también dispondría otra forma de cobrar. Es un caso sencillo: si se trata de una única consulta o varias rápidas, el abogado cobraría por hora o en otro método.

¿Cómo elegir a un abogado de inmigración? La advertencia del Uscis

El Uscis ayuda a las personas a localizar a un representante legal autorizado. El Colegio de Abogados de la América proporciona información sobre cómo encontrar un abogado en cada estado. En tanto que el Departamento de Justicia también tiene una lista de abogados que proporcionan servicios de inmigración de forma gratuita o a un costo básico.

Asimismo, Uscis insta a que los interesados soliciten ver el documento de licencia actual del abogado y verifiquen a través de la agencia estatal que son elegibles para ejercer.

“Los notarios, notarios públicos, consultores de inmigración, no pueden darle asesoramiento legal de inmigración a menos que sean proveedores de servicios legales autorizados. En muchos otros países, la palabra ‘notario’ significa que el individuo es un abogado, pero eso no es cierto en EE.UU. Si necesita ayuda con los problemas de inmigración, tenga mucho cuidado antes de pagar dinero a cualquier persona que no sea ni un abogado ni un representante acreditado por EOIR de una organización reconocida por EOIR”, advierte la agencia.