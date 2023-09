escuchar

En Estados Unidos, es posible trabajar de forma legal si se cuenta con visa. Se trata de un permiso que se otorga de forma temporal y que se conoce como Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Es común que, por desconocimiento sobre los trámites que se deben gestionar, los migrantes caigan en estafas que podrían perjudicar su permanencia en el país. Recientemente, un abogado especializado en esta área advirtió cómo funcionan este tipo de engaños.

“La estafa es así. Te dicen: ‘yo te consigo el permiso de trabajo’. Les pagas y al tiempo te llega un permiso de trabajo”, inició el video en TikTok compartido en la cuenta @inmigracion, del usuario Julio Oyhanarte, quien se identifica como abogado en Los Ángeles, California. Según compartió, el problema con esas autorizaciones de empleo es que los supuestos beneficiarios desconocen cuáles fueron los métodos que se usaron para obtenerlas. “¿Sabes qué fue lo que hicieron? Te pidieron un asilo en la corte, te metieron en una corte de deportación pidiéndote asilo. Un asilo al que no calificas y del que nunca te enteraste de que alguien te pidió”, siguió.

Debido a que la persona que le pagó al delincuente no está enterada de este proceso, nunca se va a presentar al juicio y comenzará a tener problemas con su estatus migratorio. “Ese juicio sigue, tú nunca te vas a presentar porque no sabes que existe. Un buen día vas a perder porque no te presentaste. Te van a dar una deportación en ausencia por no haberte presentado ante el juez y te van a cancelar ese permiso de trabajo que tuviste un tiempo”, agregó.

Otro de los grandes problemas con esta modalidad ocurre, según dijo el influencer, porque mucha gente que obtiene esos permisos de trabajo comienza a recomendarlo. De manera que, cada vez más personas caen en la estafa, pierden su dinero y también suman problemas migratorios: “No se enteran y es un drama terrible”, agregó.

Un abogado explica cómo funcionan las estafas de trabajo en EE.UU

Con base en su experiencia, Oyhanarte contó que este tipo de fraudes son comunes y que el FBI se dedica a desarticular los grupos de delincuentes que hacen negocio con la necesidad de las personas que quieren trabajar en EE.UU. “Cada tanto, el FBI mete preso a algún notario que hace esto, lo descubren y desmontan estas bandas. Así que tengan muchísimo cuidado porque esto es mucho más común de lo que uno cree”, dijo.

Las alertas de las autoridades de Estados Unidos ante los fraudes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas sobre los distintos tipos de fraudes que los delincuentes emplean. Ante esta ola de delitos, la Comisión Federal del Comercio estadounidense informó que si una persona sospecha que está frente a una estafa, podría reportarla inmediatamente en ReporteFraude.gov.“Puede compartir la cantidad de información personal que desee o puede pedirle a su abogado de inmigración que reporte la estafa en su nombre o en nombre de la firma legal o agencia en la cual trabaja”.

¿Cómo solicitar un permiso de trabajo legal en EE.UU.?

De acuerdo con la página del gobierno de EE.UU., se debe presentar una solicitud de Autorización de Empleo (Formulario 1-765), revisar las instrucciones y pagar la tarifa correspondiente. Según la categoría para la que el peticionario califique, su permiso será válido por uno o dos años.