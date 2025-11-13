Cuánto tiempo puedo estar en Estados Unidos con visa de turista en 2025

Los migrantes que viajen a Estados Unidos deben solicitar una visa de turista, que tiene una validez de estadía legal de 180 días generalmente, a excepción de ciertos casos o de los países que son elegibles para la ESTA, que presenta un límite de 90 días. El período estipulado es determinado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el ingreso fronterizo y detallado en el formulario I-94, en función de los propósitos.

Cómo solicitar una visa de turista en EE.UU. este 2025

La visa B-2 está destinada al turismo en EE.UU., la visita de familiares o con fines de tratamientos médicos. Se trata de un permiso de no inmigrante de carácter temporal y superar el período de estadía permitido puede derivar en la prohibición del ingreso a ese país (por un plazo determinado o indefinido) y la denegación de solicitudes futuras.

Los oficiales de la CBP otorgan el formulario I-94 en los puntos de entrada a EE.UU. Foto CBP

Para solicitar una visa de visitante en el territorio norteamericano, se debe completar el formulario DS-160 y enviarlo al Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) con los siguientes pasos:

Contar con un pasaporte extranjero válido y vigente: por al menos seis meses posteriores al viaje.

Comprobante del formulario DS-160.

Una fotografía en color reciente.

Programar una cita en la embajada o consulado estadounidense correspondiente al país de residencia para una entrevista.

Abonar la tarifa de presentación: de 185 dólares (algunos países exigen una tasa adicional de expedición).

Los solicitantes de una visa de turismo deben contar con validez de al menos seis meses después de su viaje en el pasaporte Freepik

Durante la entrevista, las autoridades pueden solicitar documentación adicional que respalde la solicitud de la visa de turista, como evidencias del propósito del viaje a EE.UU., la intención de abandonar el territorio norteamericano en el fin de la estadía o la capacidad para sufragar todos los gastos que comprende el viaje.

Cómo prolongar la estadía permitida con una visa de turista en 2025

En el ingreso a Estados Unidos, los titulares de la visa de visitante recibirán el formulario I-94, registro de entrada y salida, sellado a cargo de un oficial de la CBP. Este registro incluye el período de estadía legal aprobado en ese país.

Los visitantes que deseen extender su permanencia en el territorio norteamericano más allá de ese plazo pueden pedir una prórroga de la estadía temporal.

Este trámite se realiza a través del formulario I-539, Solicitud para Extender o Cambiar el Estatus de No Inmigrante ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Los peticionarios de este permiso deben agendar una cita con la embajada o consulado estadounidense correspondiente en su país Freepik - Freepik

Quiénes no pueden solicitar una visa de turista en Estados Unidos

El DOS indicó qué categorías de migrantes no pueden o requieren pedir una visa de visitante en ese país, dado que cumplen con los requisitos para otros permisos. El listado lo conforman:

Estudiantes.

Trabajadores.

Visitantes que acuden a actuaciones remuneradas o profesionales ante un público que abona una entrada.

Miembros de la tripulación de un barco o avión.

Trabajadores de prensa extranjera, radio, cine, prensa escrita u otros medios de comunicación.

Residentes permanentes legales.

El DOS aclaró que aquellos que no está permitido viajar con el propósito de dar a luz en ese país con fines de ciudadanía estadounidense a través de una visa de turista.