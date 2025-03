De visa de turista a otras: así se puede cambiar el propósito de viaje en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) indica que si el propósito original de un turista para estar en Estados Unidos cambió, puede ser elegible para recibir otro tipo de visa, siempre que haya sido admitido legalmente como no inmigrante.

La visa de turista para EE.UU.

Generalmente, un ciudadano de un país extranjero que desee viajar a Estados Unidos debe obtener primero un permiso. La visa de visitante, conocida como de turista, se clasifica como de no inmigrante y es para quienes desean entrar a EE.UU. de forma temporal.

Las visas de visitante son de no inmigrante para personas que desean ingresar a Estados Unidos temporalmente por negocios o turismo Freepik

Las categorías son:

B-1 : para asuntos de negocios y asistir a conferencias

: para asuntos de negocios y asistir a conferencias B-2: para turismo, visitar familiares y obtener tratamientos médicos.

A una persona con una visa de visitante (B1/B2) no se le permite aceptar empleo o trabajar en Estados Unidos.

¿Cómo cambiar el propósito de viaje en Estados Unidos?

El Uscis señala que si el extranjero desea cambiar el propósito de su visita mientras está en Estados Unidos, debe presentar una solicitud mediante el formulario apropiado antes de que caduque la autorización de la estadía.

Se puede solicitar extender o cambiar de estatus en Estados Unidos si:

El extranjero fue admitido legalmente en EE.UU. como un no inmigrante;

No cometió alguna acción que lo convierta en inelegible para recibir un beneficio de inmigración;

No hay otro factor que le requiera salir de Estados Unidos antes de reingresar a base de una clasificación diferente; y

Presenta el formulario I-539 para una extensión o cambio de estatus por correo postal o en línea antes de la fecha de vencimiento que indica el sello de admisión en el formulario I-94.

El pasaporte debe ser válido por el periodo de estadía completo que se solicitó en la nueva clasificación de no inmigrante en Estados Unidos.

La persona que desee extender el período autorizado de estadía en Estados Unidos o cambiar el estatus de no inmigrante (clasificación de visa), deberá presentar el formulario I-539 ante el Uscis.

Trabajar en Estados Unidos con visa de turista y negocios puede tener consecuencias graves

Mientras que las solicitudes de extensión o cambio hacia ciertas clasificaciones basadas en el empleo se deben presentar con el formulario I-129, Petición para Trabajador No Inmigrante.

Se aconseja presentar la solicitud con un mínimo de 45 días antes de que caduque la estadía o tan pronto el extranjero determine que necesita cambiar o extender el estatus o permiso.

¿Qué pasa si me quedó en EE.UU. con una visa de turista y no cambio mi estatus?

El Uscis explica que si la visa de turista (o de otro tipo de no inmigrante) caducó antes de que se presentara el formulario o se incumplió con los términos, como trabajar sin una autorización, el extranjero perdió el estatus y permanecer más tiempo del concedido afectará la capacidad para obtener otros beneficios o regresar a EE.UU.

La fecha en que caduca se encuentran en la parte inferior derecha del formulario I-94, Registro de Entrada/Salida de No Inmigrante.

El estatus autorizado y la fecha en que caduca se encuentran en la parte inferior derecha del formulario I-94 Wavebreak Media LTD - Freepik

“Si pierde su estatus, le recomendamos que abandone Estados Unidos para limitar las posibles repercusiones sobre su capacidad de volver a Estados Unidos en el futuro”, señala la agencia.

Asimismo, destaca que hasta que se reciba la aprobación, no se debe dar por sentado el cambio de estatus y el extranjero no deberá modificar su actividad. “Por ejemplo, si en la actualidad usted es un turista no inmigrante, no empiece a asistir a clases como estudiante hasta que haya recibido la autorización”, advierte la agencia.