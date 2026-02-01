De California a México: cuáles son los costos y trámites para los migrantes que desean volver con un bono incluido

Las personas que consideren regresar a México desde California debido a la intensificación de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, y que opten por abandonar Estados Unidos de manera voluntaria, deben tomar en cuenta los trámites y costos necesarios para hacerlo. Este proceso puede incluir un bono de hasta US$2600 para quienes se autodeporten.

Qué trámites se deben hacer en el Consulado de México si se cruza por tierra desde California

Los migrantes que decidan salir de Estados Unidos por voluntad propia vía terrestre desde California hacia México, y que deseen conservar sus pertenencias sin pagar un costo extra de hasta US$1200, deben realizar un trámite ante el Consulado de México, ya sea de forma presencial o en línea.

De acuerdo con Marcos Román Leal, cónsul de Protección y Asuntos Jurídicos del Consulado de México en Sacramento, en entrevista con Telemundo, los ciudadanos mexicanos deben solicitar un Menaje Doméstico a través del sitio oficial de la dependencia o en alguna de sus oficinas.

Para ello, es necesario presentar un listado completo de los bienes que se trasladarán, con el fin de evitar cobros adicionales al momento de cruzar la frontera.

Cómo importar el vehículo sin pagar cargos extra

Para conservar el automóvil en el que se realice el viaje sin incurrir en pagos adicionales, las personas pueden realizar la importación del vehículo a través del sitio oficial de Banjercito, donde es posible programar una cita para llevar a cabo el trámite.

Si bien no es obligatorio agendar una cita, se recomienda hacerlo para evitar largas filas y conocer con anticipación los documentos y requisitos necesarios para completar exitosamente la importación.

Documentos y costos para la importación de bienes a México

Menaje doméstico

Para importar equipaje, muebles y mercancías bajo el esquema de Menaje Doméstico, los migrantes mexicanos no deben pagar ningún costo, pero sí contar con la siguiente documentación:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana, como acta de nacimiento o pasaporte.

Lista de bienes, conforme al artículo cuarto de los Lineamientos , que debe incluir:

, que debe incluir: Nombre completo.

Domicilio.

Datos de contacto (correo electrónico y/o número telefónico, de forma opcional).

Fecha y aduana por la que se prevé el ingreso a México.

Importación del vehículo por aduana terrestre

Para importar un vehículo, se debe presentar:

Pasaporte.

Título de propiedad del vehículo.

Registro de placas vigente.

Contrato de crédito, con una vigencia no mayor a tres meses, en caso de existir.

Contrato de arrendamiento vigente, si aplica.

Los costos del trámite son los siguientes:

Vehículo americano: 923,42 pesos (US$53,56).

Only Sonora: 923,42 pesos (US$53,56).

Casa rodante: 923,42 pesos (US$53,56).

Embarcaciones: 923,42 pesos (US$53,56).

Dan bono de US$2600 a migrantes que se autodeporten

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aumentó a US$2600 el incentivo económico para los inmigrantes indocumentados que se autodeporten voluntariamente de Estados Unidos, incluida la salida por vía terrestre.

El monto representa más del doble de lo que se ofrecía durante el primer año de la administración de Donald Trump, cuando el incentivo era de US$1000.

El abogado de inmigración Hugo Vera explicó a Telemundo que lo más recomendable es registrar la salida voluntaria mediante la aplicación oficial, ya que, de no hacerlo, las autoridades migratorias pueden detener a los migrantes en la frontera e iniciar un proceso de deportación formal.

El programa Homecoming, que se gestiona a través de la aplicación móvil CBP One, forma parte de la estrategia del gobierno para incrementar las salidas voluntarias sin recurrir a procedimientos de detención o expulsión forzada.

Según datos oficiales, desde enero de 2025, más de 2,2 millones de personas en situación migratoria irregular se autodeportaron, y decenas de miles utilizaron la app desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).