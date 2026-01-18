De Estados Unidos a El Salvador: el migrante que decidió dejar sus ganancias en su tierra natal

Un migrante latino decidió reinvertir parte de sus ingresos generados en Estados Unidos en su tierra natal. A través de proyectos turísticos en la costa de El Salvador, adquirió dos ranchos de playa y generó empleo para alrededor de 40 personas.

La historia del salvadoreño que prefirió invertir en su país

Moisés Bazán y su esposa, Gladis Bazán, consideraron que invertir en su país actualmente era seguro, informó la Dirección General de Diáspora y Promoción Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. En consecuencia, compraron los dos ranchos para alquilarlos como alojamiento.

Así es uno de los ranchos del inversionista de diáspora en El Salvador www.rree.gob.sv

En algún momento, como pasa con muchos migrantes, priorizaron su estabilidad económica en EE.UU. hasta que evaluaron destinar ese capital a inversiones en El Salvador.

La cancillería y el consulado de El Salvador en Los Ángeles les brindaron acompañamiento durante el proyecto. “Lo hemos hecho con una seguridad y una confianza que estamos viendo los frutos. Estamos muy contentos”, señaló el hombre en un comunicado.

El inversionista de la diáspora (salvadoreños que viven fuera de su país, pero deciden invertir en él) adquirió el rancho Coconut Breeze, ubicado en San Diego, departamento de La Libertad, y otro llamado Brisas del Mar, en Sonsonate. Ambos en El Salvador.

Los dos sitios tienen capacidad para unas 18 personas como hospedaje, pero también se pueden rentar únicamente para eventos sociales.

El salvadoreño tuvo apoyo del consulado general de El Salvador en Los Ángeles www.rree.gob.sv

Un salvadoreño que invirtió con sentimiento desde EE.UU.

Moisés aseveró que tiene la intención de continuar con las inversiones. “En estas propiedades hemos invertido más de 500 mil dólares y tenemos planes de seguir impulsando otros proyectos”, dijo.

Su principal satisfacción, contó, es fomentar el turismo en su natal El Salvador, así como darle trabajo a muchas personas.

“Yo invito a los salvadoreños a que vengamos y produzcamos aquí”, concluyó Bazán, al destacar el impacto económico y social de la inversión de la diáspora", concluyó.

Los ranchos del salvadoreño que vive en EE.UU. son altamente rentables www.rree.gob.sv

Formas de invertir en Estados Unidos

Los interesados en invertir no necesariamente deben hacerlo a través de la diáspora. Miles de migrantes que viven en territorio norteamericano también pueden hacerlo allí mismo. El propio gobierno estadounidense da algunas opciones, como los bonos de ahorro.

El Departamento del Tesoro tiene dos tipos de bonos disponibles para la venta desde la página TreasuryDirect.gov. Se pueden obtener ganancias de diferentes maneras:

Bonos de la serie I . Protegen el dinero contra la inflación, porque tienen una tasa de interés fija y otra variable.

. Protegen el dinero contra la inflación, porque tienen una tasa de interés fija y otra variable. Bonos de la serie EE. Se tiene la garantía de duplicar el dinero en 20 años y la tasa de interés es fija.

Por otro lado, cualquiera que tenga negocios o inversiones en EE.UU. debe estar en constante acercamiento con la Comisión de Bolsa y Valores. Es el departamento gubernamental que protege a los inversionistas.

Además, la Bolsa permite investigar en su base de datos sobre qué tan seguro o confiable es apostar por ciertas compañías.