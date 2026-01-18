Para frenar al ICE en New Jersey: la lista de documentos exigidos por ley en 2026 para evitar una detención inmediata

La ley estadounidense establece reglas sobre los documentos que los migrantes deben portar. Con el aumento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se aconseja conocer las normas y derechos que podrían evitar una detención inmediata.

En Nueva Jersey: la lista de documentos a presentar ante el ICE

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nueva Jersey elaboró una guía de ayuda a la comunidad migrante para que conozca sus derechos y obligaciones.

Los agentes del ICE deben respetar al migrante si expresa "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" durante una detención ICE - ICE

En el manual advierte que si un agente le pide los documentos de inmigración a un extranjero, lo que debe presentar depende de su situación legal, en ese sentido indica:

Los ciudadanos de Estados Unidos no tienen que portar comprobantes de su ciudadanía si están dentro del país. Sin embargo, presentarlo puede ayudar a resolver un encuentro con ICE.

no tienen que portar comprobantes de su ciudadanía si están dentro del país. Sin embargo, presentarlo puede ayudar a resolver un encuentro con ICE. Si se tienen documentos de inmigración válidos y vigentes , y se es mayor de 18 años de edad, la ley ordena que porte la documentación.

, y se es mayor de 18 años de edad, la ley ordena que porte la documentación. Si no se está seguro de qué documentos debe llevar consigo según la situación migratoria, aconsejan consultar con un abogado para recibir asesoría.

para recibir asesoría. Si se ha vivido en EE.UU. durante al menos dos años, recomiendan llevar documentos que lo comprueben.

“Algunos extranjeros que llevan menos de dos años en Estados Unidos podrían correr el riesgo de ser deportados por la vía rápida”, señala la organización.

Asimismo, explican que un migrante tiene derecho a permanecer en silencio, incluso si el agente le hace preguntas o si no presenta documentos. Pero destaca: “Nunca mienta y nunca presente documentos falsos o fraudulentos”.

Qué dice la ley sobre los documentos para migrantes

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) establece que todo extranjero en Estados Unidos que haya sido registrado y se le hayan tomado las huellas dactilares “se le expedirá un certificado de registro de extranjero o una tarjeta”.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar ni mostrar documentos falsos o vencidos ICE - ICE

La legislación también advierte que todo extranjero mayor de 18 años “deberá llevar consigo en todo momento y tener en su posesión personal cualquier certificado de registro de extranjero o tarjeta que se le haya expedido”.

Y finaliza: “Todo extranjero que incumpla con lo dispuesto en este inciso incurrirá en un delito menor y, tras ser condenado por cada delito, será multado con hasta 100 dólares o encarcelado por un máximo de treinta días, o ambas penas”.

Por su parte, el Gobierno de Nueva Jersey recomienda que los extranjeros porten sus identificaciones. “Lleve consigo los documentos de inmigración válidos, incluyendo su tarjeta de autorización de empleo, y copias de sus I-94 y avisos de comparecencia”, señalan.

Derechos y qué hacer en un encuentro con agentes de inmigración

La ACLU de Nueva Jersey también señala que si una persona es detenida por agentes del ICE puede pedirles a los oficiales que le muestren sus insignias y se identifiquen y se tiene derecho a permanecer en silencio, incluso si el oficial tiene una orden judicial.

“Cualquier cosa que usted diga (incluso su nombre, su país de nacimiento, su situación migratoria o sus antecedentes penales) puede usarse en su contra en los procedimientos migratorios”, precisa la organización.

Además, explican que no se debe resistir físicamente, ni tratar de tomar sus pertenencias sin permiso, incluso si cree que los agentes de ICE actúan de manera injusta o ilegal.

Todas las personas en Estados Unidos tienen protecciones constitucionales, incluido el derecho a permanecer en silencio cuando son arrestadas por agentes de inmigración Flickr/ICE - Flickr/ICE

Asimismo, se tiene derecho a negarse a que se hagan registros del automóvil, vivienda, teléfono y persona.

“No pueden arrestarlo legalmente por negarse a dar su permiso para un registro. Sin embargo, los agentes de ICE pueden registrarlo si lo arrestan, o pueden registrar su casa o automóvil si tienen una orden de registro válida firmada por un juez”, señala la ACLU.

Si no se está bajo arresto, se tiene derecho a fotografiar o videograbar las actividades de los agentes de ICE en público, siempre y cuando no interfiera físicamente ni obstruya las operaciones de los oficiales.

La organización también explica que, por lo general, los agentes de policía estatales y locales de Nueva Jersey no pueden participar en la aplicación de las leyes de inmigración, con algunas excepciones.