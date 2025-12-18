Adiós al sueño americano: por qué cada vez más negocios latinos en EE.UU. cierran sus puertas y dejan a miles sin trabajo

Con la asunción de la administración Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha coordinado operativos contra la comunidad migrante en distintas ciudades como California, Washington D.C. y Arizona. El sector más afectado ha sido el de los locales de latinos, muchos de los cuales han cerrado o limitado su clientela por temor a encontrarse con agentes del ICE.

Arizona, el epicentro de los negocios latinos afectados

El pasado 5 de diciembre, agentes federales detuvieron a 46 empleados de Taco Giro, la cadena de restaurantes de origen mexicano. Según detalló César Rodríguez, director de operaciones de la empresa, la redada derivó el arresto del 10% de su plantilla.

La cadena de restaurantes mexicanos cerró siete de sus sucursales en Arizona tras perder el 10% de sus empleados Taco Giro

“Básicamente, acorralaron a todos en las casas donde vivían, que eran un par de casas. Entraron al establecimiento para verificar la documentación y algunos elementos de interrogatorio que estaban investigando, y eso fue todo”, dijo Rodríguez en diálogo con Tucson Sentinel.

Ninguno de los empleados detenidos se ha comunicado con la empresa y se desconoce dónde se encuentran, dijo Rodríguez. En tanto, aclaró que “hubo muchas acusaciones falsas” respecto de “tráfico de drogas y niños”.

El efecto de las redadas en los negocios de latinos

Un informe presentado por la Universidad de California (UCLA, por sus siglas en inglés) analizaron cómo los inmigrantes latinos afectan las economías de diez estados con algunas de las mayores poblaciones latinas.

Más de 1,2 millones de inmigrantes abandonaron la fuerza laboral entre enero y julio de 2025 Ethan Swope - (AP Foto/Ethan Swope)

Los estados examinados fueron California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Virginia. De estos estados, más de 1,2 millones de inmigrantes abandonaron la fuerza laboral entre enero y julio de 2025.

En julio, un estudio de la Universidad de California en Merced también informó que más del 7% de los casi 2.5 millones de trabajadores no ciudadanos de California no acudieron a trabajar, en comparación con junio. Este resultado parte de los primeros operativos del ICE en Los Ángeles.

Ventas bajas y ausencia de empleados

Con esta decisión por parte de la comunidad migrante, algunos locales se enfrentan a tener pocas ventas en su negocio. En Chicago, varios negocios de Little Village vieron caer sus ventas hasta en un 40% tras las redadas en la ciudad.

Con las redadas del ICE en Chicago, los negocios latinos ven afectados sus ventas X (@ChicagoDPD)

“Hemos notado claramente una caída este año”, explicó Ariella Santoyo, propietaria de la tienda My Quince World, en diálogo con AFP.

Además de las ventas, el miedo a salir a trabajar incrementó: empleados del sector de construcción en la ciudad optan por faltar al trabajo para evitar una posible detención. “Nadie viene a trabajar, tienen miedo”, sostuvo un empresario bajo condición de anonimato a AFP.

En el centro de Los Ángeles, los operativos del ICE provocaron un efecto inmediato en las dinámicas de mercado entre los comerciantes restauranteros y vendedores ambulantes, principalmente latinos.

Los operativos del ICE provocaron un efecto inmediato en las dinámicas de mercado en California Ethan Swope - FR171736 AP

Juan Ibarra, dueño de un local de frutas y verduras en el mercado, dijo a Reuters que actualmente no supera los US$300 en sus ventas. “Es prácticamente un pueblo fantasma. La gente está asustada, solo podemos aguantar así un tiempo, quizá un par de meses”, aseguró a la agencia de noticias.