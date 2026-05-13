Denuncian vuelos secretos de deportación: la táctica del ICE contra los migrantes que preocupa en EE.UU.

Un bloque de 40 congresistas demócratas presentó un reclamo formal ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) por el aumento de los vuelos de deportación organizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los legisladores sostuvieron que las operaciones se desarrollan con escasa supervisión pública y cuestionaron la utilización de mecanismos que limitan el acceso a la información.

Qué es el programa LADD de la FAA y por qué demócratas cuestionan los vuelos de deportación del ICE

La carta enviada al administrador de la FAA, Bryan Bedford, advirtió sobre un incremento sostenido de traslados aéreos durante el último año. Según los representantes, las deportaciones son ejecutadas mediante compañías privadas contratadas por el gobierno federal.

Incremento masivo de los "vuelos fantasmas" de deportación bajo la administración de Donald Trump

Uno de los principales puntos señalados por los demócratas es la utilización del sistema Limiting Aircraft Data Displayed (LADD), una herramienta de la FAA que restringe la visualización pública de datos de vuelos. Los legisladores sostuvieron que el ICE habría empleado este mecanismo para impedir el rastreo de aeronaves utilizadas en deportaciones.

Según la denuncia, esta práctica habría dificultado que abogados y familiares pudieran conocer el paradero de migrantes trasladados bajo custodia. Por ese motivo, algunos congresistas comenzaron a referirse a estas operaciones como “vuelos fantasma”.

La expansión de estas operaciones también se apoyó en compañías privadas de vuelos chárter, entre ellas, GlobalX, Avelo Airlines y World Atlantic. Para los representantes demócratas, la tercerización del sistema contribuye a reducir los niveles de control público sobre los procedimientos de deportación.

“Preocupantemente, la información sobre estos vuelos es casi imposible de encontrar, lo que socava la supervisión del Congreso e impide que el público comprenda el alcance y las condiciones de estos traslados“, se detalló en la carta.

De acuerdo con los demócratas, entre enero y diciembre de 2025, los vuelos vinculados a deportaciones crecieron un 84% respecto del mismo período del año anterior. El reclamo político se produce además en medio de la política migratoria impulsada por la administración de Donald Trump, que planteó como objetivo aumentar las expulsiones de inmigrantes de manera masiva.

El DHS reportó más de 675 mil deportaciones durante el primer año de la segunda administración de Donald Trump

Denuncias sobre grilletes y malas condiciones en vuelos de deportación del ICE

La carta enviada a la FAA también incluyó pedidos de información sobre las condiciones de los migrantes durante los vuelos. Los legisladores solicitaron reportes sobre el uso de esposas, cadenas de cintura y grilletes en pasajeros detenidos.

Además, reclamaron detalles sobre la utilización del dispositivo conocido como “WRAP”, un sistema de inmovilización corporal completa que, según las denuncias, habría sido aplicado durante varias horas en algunos traslados. Los congresistas pidieron investigar si ese mecanismo fue utilizado como método disciplinario o de intimidación.

“Esto subraya la urgente necesidad de transparencia”, señalaron en la carta. “Periodistas de investigación descubren información sobre las condiciones a bordo al brindar a los auxiliares de vuelo la oportunidad de hablar sobre ellas bajo el anonimato. Si bien este trabajo es de vital importancia, es inaceptable que la información básica deba reconstruirse mediante investigaciones públicas fragmentadas en lugar de ser proporcionada de forma transparente por el ICE”, agregaron.

El documento también mencionó reportes sobre la falta de acceso suficiente a agua, alimentos y atención médica durante los viajes. A esto se sumaron cuestionamientos por las condiciones de higiene en las aeronaves y por la ausencia de instrucciones de seguridad en español para pasajeros hispanohablantes.

Los detenidos son transportados con esposas, cadenas de cintura y grilletes ICE.gov

Los pedidos de transparencia y seguridad que congresistas demócratas hicieron a la FAA por vuelos del ICE

El grupo de 40 legisladores demócratas exigió medidas estrictas para sacar a la luz las operaciones aéreas del ICE y garantizar la seguridad física de los deportados. Las exigencias se dividieron en dos pilares fundamentales:

Medidas de transparencia y rendición de cuentas

Se le exigió a la FAA un reporte de todos los vuelos del ICE desde enero de 2025, lo que incluye origen, destino, fechas, horas, número de pasajeros y los números de matrícula de las aeronaves.

Exigieron que se identifique qué vuelos utilizaron el programa LADD para ocultar su rastro y propusieron, mediante ley, que las empresas privadas bajo contrato con ICE/CBP no sean elegibles para estos programas de privacidad.

La Ley TRACK ICE propone que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publique datos de cada vuelo en un plazo de 72 horas, detalle no solo la logística, sino también la demografía de los detenidos (nacionalidad, sexo, edad) y el tipo de restricciones físicas utilizadas durante el trayecto.

Medidas de seguridad y protección humana

Exigieron informes sobre cómo se evacuaría un avión lleno de pasajeros que están completamente encadenados o inmovilizados, y denunciaron que los tripulantes actuales carecen de entrenamiento para estas situaciones.

Solicitaron que la FAA evalúe si los dispositivos de sujeción, como el traje de inmovilización corporal “WRAP” y las cadenas, cumplen con los estándares de seguridad en caso de un accidente aéreo.

Pidieron una evaluación de las barreras físicas que podrían retrasar una evacuación y exigieron que las instrucciones de seguridad no se den solo en inglés.

Además, los demócratas instaron a la FAA a investigar a las compañías chárter (como GlobalX) que presuntamente carecen de planes de evacuación y a responder a las denuncias de tripulantes que afirmaron que la evacuación de los detenidos “no es una prioridad”.