Es oficial: quién asumirá el control del ICE y qué cambiará para los migrantes en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos planea nombrar al funcionario de carrera David Venturella como el nuevo jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El futuro director del organismo reemplazará a Todd Lyons, quien dejará su cargo a finales de mayo de 2026.

Quién es David Venturella, el nuevo jefe interino del ICE elegido por Donald Trump

La noticia fue confirmada por fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a CBS News. Este cambio se produce en un momento de presión para la agencia, que se encuentra en el centro de la estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump.

Cabe destacar que Venturella es visto como un aliado cercano de Tom Homan, el actual “zar de la frontera” de la Casa Blanca, lo que sugiere una continuidad de las políticas de cumplimiento migratorio, según constataron las autoridades.

Venturella ya trabajó en el ICE bajo administraciones tanto republicanas como demócratas y se reintegró a la agencia en el año 2025, tras el regreso de Trump a la presidencia.

Además, cuenta con experiencia en el desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés). Antes de reincorporarse al servicio público, trabajó para GEO Group, una de las corporaciones de prisiones con fines de lucro más grandes del país norteamericano, encargada de operar múltiples centros de detención de inmigrantes en todo el territorio estadounidense.

Los cambios migratorios que podrían impulsar David Venturella y el ICE en EE.UU.

De acuerdo con CBS News, el nombramiento ocurre en un clima de escrutinio hacia el ICE, tras incidentes que causaron gran polémica, como el operativo en Minneapolis donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

David Venturella será director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos Agencia AP

Ante las críticas por tácticas calificadas de mano dura, Tom Homan defendió un cambio hacia una estrategia de cumplimiento “más inteligente”. Según detalló Homan en una entrevista exclusiva con CBS News, la vía bajo la nueva dirección se centrará en operaciones selectivas para priorizar el arresto de personas con antecedentes criminales y el uso de máscaras para evitar el doxxing de los agentes.

En tanto, Venturella aclaró en entrevistas que actualmente existe la necesidad de una aplicación “estricta y justa” de los estatutos migratorios para evitar que se exploten las vulnerabilidades del sistema.

Qué piensa David Venturella sobre inmigración y deportaciones en Estados Unidos

A pesar de su reputación como defensor del cumplimiento estricto de la ley, Venturella reveló públicamente sus raíces. En un testimonio ante el Comité Judicial del Senado en 2005, destacó ser hijo de un inmigrante y afirmó comprender por qué tantas personas arriesgan sus vidas y dejan sus hogares para trasladarse a Estados Unidos.

El nombramiento ocurre en un clima de escrutinio hacia el ICE, tras incidentes que causaron polémica (Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No obstante, afirmó que en EE.UU. debe prevalecer “la ley y la justicia”. Según los expertos de CBS News, con su llegada al mando del ICE, se espera que la agencia acelere la ejecución de las órdenes de deportación pendientes, con el propósito de alinearse con las prioridades de seguridad nacional de la administración federal de Donald Trump.