La nueva ley de DeSantis en Florida que impacta a cubanos y venezolanos desde el 1° de julio: qué prohíbe

El gobernador Ron DeSantis promulgó una nueva ley en Florida que impacta directamente sobre ciudadanos y residentes vinculados a países considerados “de preocupación” por el estado, entre ellos cubanos y venezolanos.

Florida establece prohibiciones contra países “de preocupación” desde el 1° de julio

La ley, denominada Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE, por sus siglas en inglés), incorpora nuevas prohibiciones, amplía sanciones penales y modifica acuerdos institucionales, comerciales y familiares que involucren a determinados países extranjeros. La norma comenzará a regir el 1° de julio.

Según el texto oficial de la HB 905, aprobado por la Legislatura estatal, las disposiciones abarcan desde restricciones para funcionarios públicos hasta limitaciones en acuerdos culturales, negocios con Cuba y contratos de subrogación de vientres.

La legislación establece que Florida considera como “países de preocupación” a:

Cuba

Venezuela

China

Rusia

Irán

Corea del Norte

Siria

La ley precisa que las restricciones alcanzan a personas, agencias, entidades o estructuras con relación o bajo control significativo de esos gobiernos.

Restricciones para negocios vinculados con Cuba: qué dice la nueva ley de Florida

Uno de los apartados que puede afectar directamente a empresarios y comerciantes relacionados con la isla establece nuevas facultades para gobiernos locales y recaudadores de impuestos.

La ley autoriza a las autoridades a revocar o negarse a renovar licencias comerciales de individuos, compañías o entidades que hagan negocios con Cuba en violación de la legislación federal estadounidense.

DeSantis firmó una ley en Florida que afecta a ciudadanos de Venezuela y Cuba Fotomontaje generado con IA (X de DeSantis y Canva)

Además, las autoridades podrán exigir declaraciones juradas para determinar si una empresa mantiene una prohibición de operaciones con el territorio cubano. En caso de presentar información falsa de manera consciente, la persona involucrada podrá enfrentar cargos por perjurio, considerado un delito grave de tercer grado en Florida.

La norma deja claro que estas medidas no apuntan únicamente a empresas radicadas en Cuba, sino también a compañías matrices o entidades relacionadas que mantengan operaciones incompatibles con las restricciones federales vigentes.

Adopción y subrogación: las nuevas limitaciones para cubanos y venezolanos en Florida

La legislación también introduce restricciones en materia de acuerdos familiares y de reproducción asistida. Desde julio de 2026, Florida prohibirá acuerdos de adopción preplanificada y contratos de gestación subrogada cuando alguna de las partes sea ciudadana o residente de un país considerado de preocupación.

La ley de Florida identifica formalmente a Cuba, Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria como naciones que representan un riesgo para la seguridad del estado Facebook Governor Ron DeSantis

En el caso de la subrogación gestacional, la ley establece que cualquier contrato firmado en violación de esa disposición será considerado “nulo e inaplicable” bajo la política pública estatal. Las restricciones alcanzan tanto a padres intencionales como a madres gestantes oriundas de Cuba, Venezuela u otros países incluidos en la lista elaborada por Florida.

Nuevas prohibiciones para funcionarios y candidatos de Florida, según la HB 905 que firmó DeSantis

Uno de los puntos centrales de la norma apunta a funcionarios públicos, empleados estatales, abogados de gobiernos locales y candidatos electorales. A partir de la entrada en vigor de la ley, esas personas tendrán prohibido solicitar o aceptar regalos, beneficios, favores, préstamos o promesas de empleo provenientes de representantes de países considerados de preocupación o de organizaciones terroristas extranjeras designadas.

El texto legislativo además establece las consecuencias para quienes incumplan esa disposición. La ley establece que cualquier funcionario o candidato hallado culpable deberá devolver el doble del beneficio económico recibido, además de enfrentar posibles sanciones civiles o penales.

El comunicado difundido por la oficina del gobernador sostuvo que el objetivo es evitar que servidores públicos respondan a intereses extranjeros. “Los funcionarios públicos deben servir a los floridanos, no a adversarios”, afirmó DeSantis al anunciar la firma de la norma.