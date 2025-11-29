Deportaciones masivas: el miedo latente por el limbo migratorio de los latinos con DACA en EE.UU.

Muchos de los beneficiarios del programa de Consideración de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) viven en EE.UU. con miedo latente a la deportación. El limbo migratorio en el que se encuentran y el endurecimiento de las reglas para extranjeros de la Administración Trump generan preocupación.

Qué es DACA y por qué ahora es un limbo migratorio

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el DACA permite que ciertas personas que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad y cumplen con varios requisitos, soliciten la consideración por un período de dos años, sujeta a renovación.

Los beneficiarios del programa DACA han mantenido una lucha por obtener un camino a la ciudadanía estadounidense (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

Sin embargo, señala: “La acción diferida es un ejercicio de discreción procesal para aplazar la deportación de una persona por un período determinado. No otorga estatus legal”.

Detenciones del ICE y el miedo a las deportaciones masivas

Home is Here y su campaña del mismo nombre, publicó en septiembre de este año un nuevo informe que detalla que casi 20 beneficiarios de DACA y docenas de jóvenes inmigrantes más se encuentran detenidos por el gobierno estadounidense.

En una conferencia, la organización destacó el aumento de los riesgos que enfrentan los beneficiarios del programa bajo la administración actual. Además enfatizaron la urgencia de brindar protecciones permanentes ante el creciente patrón de detenciones por parte de agentes de inmigración de beneficiarios de DACA con estatus activo y válido.

“El DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ignora rotundamente las protecciones que DACA fue diseñado para brindar y ataca sistemáticamente a sus beneficiarios durante los registros de inmigración, en los aeropuertos e incluso fuera de sus hogares, poniéndolos en proceso de deportación”, indicó.

Un nuevo informe reveló las detenciones de los beneficiarios DACA Getty Images

Agregó que estas acciones desestabilizan la vida de cientos de miles de personas y sus familias, al socavar la protección del beneficio y dejar a comunidades enteras con el temor de una separación familiar repentina.

“Sin estatus legal”: la respuesta del DHS ante las detenciones de los DACA

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo a NBC News en julio que tener DACA “no confiere ningún tipo de estatus legal en este país” y que un beneficiario del programa “puede estar sujeto a arresto y deportación”.

De acuerdo con The Associated Press, estos migrantes pueden perder el beneficio si son condenados por un delito grave, delitos menores significativos como causar daño a terceros, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, o por tres o más delitos menores. También si representan una amenaza para la seguridad nacional o pública.

Anabel Mendoza, directora de comunicaciones de United We Dream, explicó a NBC News que la organización había comenzado a notar un “patrón creciente que está exponiendo las vulnerabilidades” que enfrentan los beneficiarios bajo la ofensiva migratoria de Trump.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) fue creado en 2012 Agencia AFP

Agregó que las recientes detenciones de beneficiarios y los comentarios de la administración de que DACA no “confiere estatus legal” resaltan la necesidad de aprobar protecciones permanentes que incluyan un camino hacia la ciudadanía para las casi 530 mil personas en el programa.

DACA: la batalla legal por permanecer en EE.UU.

DACA sobrevivió al primer intento de la Administración Trump de rescindir el programa cuando la Corte Suprema dictaminó en 2020 que el gobierno no tomó las medidas adecuadas para ponerle fin.

Mientras que un fallo judicial de este 2025 determinó que todos los beneficiarios actuales de DACA pueden mantener sus protecciones contra la deportación y autorizaciones de trabajo, siempre que cumplan con sus requisitos y renueven su estatus, destacó NBC News.

“El fallo judicial se emitió como parte de un desafío legal de siete años de la primera administración Trump y nueve estados liderados por republicanos que buscan poner fin a DACA, que comenzó en 2012″, añadió el medio citado.