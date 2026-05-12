Buenas noticias para los migrantes: los cinco sectores que ahora califican para la residencia del Uscis

Miles de trabajadores extranjeros que buscan establecerse de manera permanente en Estados Unidos encontraron una nueva señal de alivio en medio de un escenario marcado por restricciones y controles más severos. Mientras distintas políticas federales endurecieron los procesos migratorios para ciudadanos de decenas de países, una categoría específica de residencia basada en empleo continúa como una oportunidad concreta para profesionales altamente calificados.

Green card por empleo: qué profesionales de ciencias, artes y negocios pueden aplicar a la visa EB-1

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la visa EB-1 —la primera preferencia dentro de las residencias permanentes basadas en empleo— está orientada a extranjeros con capacidades extraordinarias, investigadores destacados y ejecutivos internacionales.

Una ventaja clave de la categoría de "habilidad extraordinaria" es que permite al profesional iniciar el trámite por cuenta propia Captura de ABC 5

Según los criterios oficiales del Uscis, la categoría EB-1 contempla a personas con “habilidad extraordinaria” en cinco grandes áreas profesionales:

Ciencias

Artes

Educación

Negocios

Deportes

La agencia migratoria estadounidense sostiene que quienes pertenezcan a alguno de esos campos pueden solicitar una residencia permanente si logran demostrar reconocimiento nacional o internacional sostenido. Para ello, deben acreditar premios, publicaciones, membresías selectivas, contribuciones relevantes o salarios destacados, entre otros requisitos.

El organismo explica que los postulantes necesitan cumplir al menos tres de los diez criterios establecidos oficialmente o, en ciertos casos, demostrar un logro excepcional único, como puede ser la obtención de un premio de reconocimiento internacional equivalente a un Pulitzer, un Oscar o una medalla olímpica.

Uno de los puntos más atractivos de esta vía migratoria es que, para la categoría de habilidad extraordinaria, no se exige una oferta laboral previa ni una certificación de trabajo. Eso significa que algunos profesionales pueden iniciar el trámite por cuenta propia mediante el Formulario I-140, la petición destinada a trabajadores extranjeros.

El Uscis reanudó trámites migratorios para médicos extranjeros tras restricciones federales

Una de las noticias más relevantes para la comunidad migrante llegó a través de una actualización señalada por The New York Times. El medio informó que la administración de Donald Trump decidió excluir a médicos extranjeros de una congelación migratoria derivada de restricciones de viaje implementadas meses atrás.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los médicos extranjeros han sido excluidos de la congelación migratoria que afecta a ciudadanos de 39 países Freepik

La política del Departamento de Seguridad Nacional había paralizado decisiones sobre extensiones de visas, permisos laborales y residencias permanentes para ciudadanos de 39 países. Como consecuencia, numerosos médicos extranjeros fueron suspendidos por hospitales y otros enfrentaban la posibilidad inmediata de perder sus empleos.

Sin embargo, el sitio web de Uscis fue actualizado para aclarar que los médicos ya no están sujetos a esa pausa administrativa. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó posteriormente que “las solicitudes asociadas a médicos continuarán procesándose”.

La medida tuvo fuerte impacto en el sistema sanitario estadounidense debido a la enorme dependencia de profesionales nacidos en el extranjero. La nota de The New York Times destacó que Estados Unidos enfrenta una escasez cercana a 65.000 médicos, una cifra que podría agravarse durante la próxima década por el envejecimiento poblacional y las jubilaciones.

Qué categorías laborales del Uscis permiten obtener la residencia permanente en EE.UU.

De acuerdo con información oficial de Uscis, las leyes migratorias estadounidenses contemplan varias vías para que extranjeros puedan obtener la residencia permanente a través de un empleo. Estas alternativas están agrupadas dentro de las categorías preferenciales conocidas como EB, un sistema que clasifica a los solicitantes según su perfil profesional, experiencia o capacidad de inversión.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Además de las EB-1, entre los principales sectores que actualmente pueden avanzar hacia una residencia permanente aparecen: