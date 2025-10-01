Buenas noticias para DACA, pero con una dura advertencia para Texas: así funcionará la nueva regla de inmigración

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que se ha otorgado a ciertas personas que entraron a EE.UU. cuando eran niños, recibe buenas noticias luego de un periodo de aplazamiento y una batalla legal. Sin embargo, hay una dura advertencia para los beneficiarios que residen en Texas.

Buenas noticias para los beneficiarios de DACA

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) dio a conocer, en respuesta a un tribunal federal que evalúa una demanda sobre la legalidad del beneficio migratorio, que aceptará y procesará nuevas solicitudes de inmigrantes elegibles para el DACA.

Las personas protegidas por DACA tienen derecho a solicitar la autorización de empleo (AP Foto/J. Scott Applewhite, Archivo)

Los documentos judiciales citados por CBS, indican que la Administración Trump explicó que adjudicará todas las solicitudes iniciales y las relacionadas con los permisos de trabajo, aunque la concesión del beneficio quedará a discreción del gobierno.

En julio de 2021, el Uscis detuvo la aprobación de solicitudes en cumplimiento con la orden de Hanen que declaró ilegal el programa y no permitió otorgar nuevos amparos, aunque mantuvo el beneficio, señala EFE.

El juez también ha dejado claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen “alguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA”, y permitirá que se renueven los amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y permiso de trabajo.

La advertencia para los DACA en Texas

La respuesta a las decisiones judiciales impone restricciones significativas y únicas a los beneficiarios que residen en Texas, el estado que encabezó la demanda contra el programa.

El Quinto Circuito determinó que una regulación de la Administración Biden para codificar DACA violaba la ley de inmigración estadounidense, pero el tribunal de apelaciones limitó el impacto del fallo, y lo hizo aplicable únicamente en Texas.

Uscis propone que los receptores de DACA que residan en Texas tendrán acción diferida, pero no serán considerados legalmente presentes Foto de freepik disponible en freepik

CBS explica que “para cumplir con esa orden, la Administración Trump dijo que tiene la intención de procesar las solicitudes iniciales de DACA una vez que Hanen emita una orden que dicte los próximos pasos en el caso”.

La administración indicó que los solicitantes de todos los estados, excepto Texas, que sean aprobados podrán acogerse a las protecciones contra la deportación y a los permisos de trabajo.

Mientras que quienes residan en el estado de la Estrella Solitaria solo podrán acogerse a los aplazamientos de deportación del programa, no a la autorización de trabajo.

Los residentes de Texas aprobados para DACA tampoco se considerarán residentes legales en Estados Unidos y se advierte que quienes se muden al estado podrían ver revocados sus permisos de trabajo.

El medio citado refiere que a fines de junio, había más de 525 mil personas inscritas en DACA, y casi 88.000 en Texas, la cifra convierte a la entidad en la segunda población más grande de Dreamers, como también son conocidos los migrantes que llegaron a EE.UU. en la infancia.

Texas alberga a la segunda población más grande de "Dreamers" en el país Unsplash/Perry Merrity II - Unsplash/Perry Merrity II

Las medidas que tomará el Uscis sobre solicitudes iniciales de DACA

La respuesta a la orden judicial también indica las medidas que tomará el Uscis, como:

Usará la dirección de residencia para aplicar la orden (no el lugar de trabajo).

Pedirá a los solicitantes que actualicen su dirección para saber si están en Texas.

Mudarse fuera de la entidad podría permitir solicitar la autorización de empleo nuevamente.

nuevamente. Para renovaciones, seguirán el proceso normalmente mientras dure la suspensión parcial.

Solo aprobará permisos de trabajo para quienes vivan fuera de Texas .

. Propone crear un código de Clase de Admisión (COA, por sus siglas en inglés) para identificar a beneficiarios de DACA que vivan en Texas y que no serán considerados como “legalmente presentes” bajo ciertas leyes migratorias.