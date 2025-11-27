Detención obligatoria del ICE: los delitos que dejan a un migrante sin derecho a libertad bajo fianza

Los migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) bajo ciertos delitos pierden el derecho a la libertad bajo fianza. La categorización está regulada por el Estatuto de Detención Obligatoria de la agencia federal.

Cuáles son los delitos por los que el ICE elimina el derecho a libertad bajo fianza a los migrantes

La norma del ICE no toma en cuenta la situación personal del migrante o los lazos que puedan tener en Estados Unidos. Por eso, quienes quedan arrestados bajo esa categoría no pueden ser liberados mientras esperan la resolución de su proceso de deportación.

El listado de delitos del ICE que eliminan la posibilidad de liberación bajo fianza para los migrantes Archivo

Los delitos penales comprendidos en la ley federal que eliminan el derecho a libertad bajo fianza en custodia del ICE, según el sitio de abogados Rosinalaw, son:

Implican vileza moral o mal carácter moral : como fraude, robo o delitos violentos, que se cometen en los cinco años posteriores a la entrada a EE.UU.

: como fraude, robo o delitos violentos, que se cometen en los cinco años posteriores a la entrada a EE.UU. Condenas penales de dos o más delitos distintos , con sentencias independientes que sumen entre sí cinco años o más.

, con sentencias independientes que sumen entre sí cinco años o más. Delitos graves con agravante : como robo, allanamiento de morada o tráfico de drogas.

: como robo, allanamiento de morada o tráfico de drogas. Con armas de fuego : como la posesión ilegal, la compra y la venta, o el uso.

: como la posesión ilegal, la compra y la venta, o el uso. Infracciones de sustancias controladas : como posesión de drogas con intención de distribución, tráfico o fabricación de sustancias ilegales.

: como posesión de drogas con intención de distribución, tráfico o fabricación de sustancias ilegales. Prostitución : ya sea la ejecución, la promoción o el fin de lucro de esas actividades.

: ya sea la ejecución, la promoción o el fin de lucro de esas actividades. Tráfico o trata de seres humanos : con fines lucrativos o de otro tipo.

: con fines lucrativos o de otro tipo. Actividades o asociaciones vinculadas con el terrorismo: como planificación o colaboración de actos relacionados, la prestación de apoyo material a organizaciones o la participación como miembro de grupos prohibidos.

La agencia federal fija su principal objetivo en migrantes indocumentados con antecedentes penales X @EROMiami - X @EROMiami

En qué casos un migrante con detención obligatoria puede ser liberado por el ICE

La sección 1226 del capítulo 8 de la ley federal determina que, en ciertos casos, el fiscal general puede liberar a un extranjero si es necesario para ciertas acciones, según lo descrito en la sección 3521 del título 18. Entre ellas, se encuentran:

La protección de un testigo o familiar que coopere con una investigación de un delito grave , siempre y cuando el implicado demuestre que no representa un peligro para la seguridad pública ni de la propiedad.

, siempre y cuando el implicado demuestre que no representa un peligro para la seguridad pública ni de la propiedad. Por razones humanitarias: las autoridades pueden otorgar la libertad condicional si se presentan afecciones médicas graves que requieren tratamiento no disponible bajo detención, así como embarazo o lactancia de un recién nacido.

Las autoridades federales pueden determinar en ciertos casos la liberación de migrantes detenidos Freepik

Ciertos migrantes detenidos también pueden solicitar una audiencia para tratar de demostrar que no cumplen con los criterios que designa el estatuto federal.

Qué tiene en cuenta un juez para otorgar la libertad bajo fianza a un migrante con orden de deportación

El sitio de abogados detalló los aspectos que verifican las autoridades a la hora de implementar una sentencia durante un proceso pendiente. Los principales son: