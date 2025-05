“Discriminación”: Sheinbaum rechaza el impuesto a las remesas de EE.UU. y advierte que impulsará movilizaciones

Claudia Sheinbaum advirtió que, de ser necesario, impulsaría movilizaciones con el objetivo de evitar el impuesto a las remesas que envían migrantes mexicanos desde Estados Unidos, una propuesta apoyada por Donald Trump.

De cuánto es el impuesto a las remesas que prepara el Congreso de EE.UU.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley” del presidente Trump, que ahora pasará a manos del Senado. Si se aprueba, implicaría un nuevo impuesto a las remesas para migrantes, pero no sería del 5%, como estaba estipulado inicialmente, sino del 3,5%.

Sheinbaum llamó a los mexicanos para que enviaran cartas, correos electrónicos y mensajes a través de las redes sociales a los senadores que ahora deben discutir el proyecto Claudia Sheinbaum Pardo vía YouTube

Durante una supervisión de proyectos prioritarios en San Luis Potosí, Sheinbaum sostuvo que en EE.UU. había “mucha discriminación” y que era es injusto aplicar un impuesto a las remesas que enviaban los migrantes a México, según consignó El Universal.

En ese sentido, recordó el pedido de días atrás, cuando hizo un llamado a los mexicanos para que enviaran cartas, correos electrónicos y mensajes a través de las redes sociales a los senadores que ahora deben discutir el proyecto.

“Pasó una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos en donde le quieren sumar un impuesto a las remesas, a lo que mandan nuestros paisanos en Estados Unidos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos, y es injusto que además haya un impuesto por el dinero que le mandan a su familia. Eso no debe ser así”, sostuvo Sheinbaum.

“Hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá le enviaran cartas, correos electrónicos en sus redes sociales a los senadores para que le digan que no estamos de acuerdo con eso y vamos a seguir informando porque, de ser necesario, nos vamos a movilizar. No queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México”, continuó.

La propuesta legislativa busca aplicar un gravamen a envíos de dinero desde EE.UU. por parte de inmigrantes no ciudadanos, incluidos quienes tienen visas o TPS (AP Foto/Inti Ocon)

La presidenta expresó que en EE.UU. vive casi 40 millones de personas de origen mexicano, quienes no solo sostienen la economía de México, sino también de EE.UU.

“Hay mucha discriminación y nosotros desde aquí les decimos que, para nosotros, también son héroes de la patria, porque se fueron allá y siguen ayudando a nuestro país, pero además no solo sostiene la economía de México, sino también sostiene la economía de los Estados Unidos. Qué se oiga bien y que se oiga fuerte: Estados Unidos no es lo que es, si no fuera por los mexicanos que trabajan del otro lado de la frontera”, cerró.

