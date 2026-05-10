Dónde entregan comida gratis en Florida en la semana del 11 al 15 de mayo: horarios y requisitos para migrantes

Entre el 11 y el 15 de mayo, los habitantes de Florida que necesiten acceder a alimentos gratuitos podrán asistir a distintos puntos de distribución en varias regiones del estado, donde organizaciones comunitarias y bancos de alimentos entregarán comidas preparadas y productos básicos de despensa sin costo.

¿Qué organizaciones entregarán comida gratis en Florida?

El relevamiento fue elaborado a partir de los cronogramas publicados por dos organizaciones sin fines de lucro: Farm Share y Fighting Hunger.

Las organizaciones indican que sus voluntarios entregan frutas, verduras, proteínas y otros productos sin costo para familias, adultos mayores y personas con dificultades económicas.

Farm Share y Fighting Hunger distribuirán productos básicos mediante redes de iglesias, escuelas y centros vecinales Magnific

Por su parte, Fighting Hunger abastece a más de 120 agencias asociadas en la región norte de Florida.

La red incluye despensas, refugios, escuelas, iglesias y centros vecinales que brindan apoyo alimentario en 16 condados del área de Big Bend.

Las distribuciones de alimentos en Miami y el sur de Florida

Durante la semana habrá operativos gratuitos en Miami, Miami Gardens, Homestead y West Palm Beach mediante jornadas que son coordinadas por Farm Share.

Ciudad Lugar Dirección Día Horario Miami Antonio Maceo Park 5135 NW 7th St. miércoles 13 9 a 12 hs Miami Gardens Oficina vinculada a la representante estatal Felicia Robinson 16405 NW 25th Ave. miércoles 13 10 a 13 hs Homestead Homestead Middle School 650 NW 2nd Ave. jueves 14 9 a 12 hs Miami JL (Joe) y Enid W. Demps Park 11350 SW 216th St. jueves 14 9 a 12 hs West Palm Beach American Legion Post 141 1350 Clubhouse Dr. viernes 15 9 a 12 hs

¿Dónde funcionarán las despensas en Tallahassee?

En Tallahassee y el condado de Leon, varias iglesias y centros comunitarios tendrán atención durante toda la semana con programas asociados a Fighting Hunger.

Organización Dirección Día Horario Bond Community Health Center 1720 S. Gadsden St. lunes a jueves 9 a 11 hs y 14 a 16 hs Catholic Charities 1380 Blountstown Hwy martes 12 9 a 12 hs ECHO 548 E Bradford Rd. lunes a viernes 9 a 12 hs Good News Outreach 606 W 4th Ave. miércoles y jueves 9 a 14 hs Good Samaritan Network 2706 North Monroe St. lunes a viernes 10.30 a 12.30 hs Jacob Chapel Baptist Church 2333 Lake Bradford Rd. martes y miércoles 15 a 18.30 hs Tallahassee Spanish SDA Church 4823 N. Monroe St. miércoles 13 10 a 13 hs o hasta agotar. Frenchtown Neighborhood Improvement Association 524 N. MLK Blvd. viernes 15 10 a 14 hs Salvation Army 2410 Allen Rd. lunes y jueves 9 a 12 hs

Las entregas comunitarias en otros condados de Florida

Las jornadas también alcanzarán localidades del norte y noroeste del estado, con actividades en Calhoun, Gulf, Jackson, Liberty, Madison, Wakulla, Suwannee y otros condados.

Organización Ciudad Día Horario Calhoun-Liberty Ministry Center East Blountstown martes, miércoles y jueves 9 a 12 hs Innovative Charities Clarksville jueves 14 9 a 11 hs CareerSource Gulf Coast Port Saint Joe martes 12 13 a 15.30 hs Two Fish Food Market Port Saint Joe martes y miércoles 10 a 16 hs Chipola Family Ministries Marianna martes a jueves 9 a 12 hs First Presbyterian Church Marianna miércoles 13 9 a 11 hs Innovative Charities Bristol martes 12 10 a 11.30 hs Lee Methodist Lee martes 12 12 a 14 hs Crawfordville United Methodist Church Crawfordville miércoles 13 12 a 13.30 hs Catholic Charities Lake City lunes, martes, miércoles y viernes 7.30 a 11.30 hs Wellborn United Methodist Wellborn martes y miércoles 10 a 12 hs

Varias de las sedes aclararon que la atención se mantendrá hasta agotar disponibilidad de productos.

¿Qué requisitos pueden pedir las despensas a quienes asisten?

Las condiciones cambian según cada programa. Farm Share afirmó que sus distribuciones agrícolas son abiertas al público y no exigen requisitos de ingresos ni tamaño del hogar.

La entidad también publicó una política de no discriminación basada en normas federales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que prohíbe discriminación por origen nacional, raza, sexo, discapacidad o edad.

En las agencias asociadas a Fighting Hunger, el personal puede consultar cuántas personas integran el hogar para calcular la cantidad de productos entregados. Algunas despensas también pueden solicitar identificación para acreditar residencia en el condado y formularios vinculados con ingresos familiares.

Las organizaciones comunitarias coordinarán operativos gratuitos de alimentos en distintas regiones de Florida Magnific

¿Cómo funcionan los casilleros de alimentos con acceso las 24 horas?

Fighting Hunger explicó que cuenta con casilleros de comida disponibles las 24 horas para que los usuarios puedan buscar productos en el momento que les resulte más conveniente.

Estos espacios almacenan artículos no perecederos, mercadería refrigerada y productos congelados, y operan mediante códigos proporcionados por las entidades participantes.

En algunas sedes, los interesados deben presentarse personalmente o comunicarse por teléfono para obtener la clave de retiro.

Otros puntos trabajan mediante la plataforma OrderAhead, donde cada usuario selecciona un turno, realiza la solicitud y recibe posteriormente la confirmación correspondiente. Entre los sitios habilitados aparecen los siguientes:

Departamento de Salud de Florida en Madison: 218 SW Third Ave., Madison.

Departamento de Salud de Florida en Monticello: 1255 W. Washington Street, Monticello.

Departamento de Salud del condado de Wakulla: 48 Oak Street, Crawfordville.

Good News Outreach: 606 W 4th Ave., Tallahassee.

Neighborhood Medical Center: 2613 S Monroe St., Tallahassee.

Escuela Primaria Hartsfield: 1414 Chowkeebin Nene, Tallahassee.

Escuela Primaria Sabal Palm: 2813 Ridgeway St., Tallahassee.