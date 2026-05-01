¿Adiós al autopago en supermercados? La tajante medida de Walmart, Target y Costco en EE.UU.

Aunque en el pasado las cadenas de supermercados fomentaron el uso de las cajas de autopago, la situación cambió. Grandes tiendas en Estados Unidos, como Walmart, Target y Costco, impulsaron cambios y este método podría desaparecer.

Casi 4 de cada 10 personas admiten haber robado productos en cajas de autopago

Una de las razones por las que varias cadenas de supermercados quitan opciones de autopago es el alto índice de robos que se registró en las tiendas a lo largo de los años.

Viral de TIkTok: así vigialn en Walmart las cajas de autopago

Una encuesta realizada por Lending Tree, que contó con la participación de 2050 personas de entre 18 y 79 años, encontró que 27% de los clientes admitió que alguna vez no escaneó un producto intencionalmente. En paralelo, el 36% de los encuestados dijo haberse llevado algo accidentalmente.

La mayoría de las personas que se llevaron artículos sin pagar de manera intencional aseguraron que lo hicieron porque los precios de los productos básicos se volvieron inaccesibles tras el aumento de precios.

Con base en las cifras anteriores, 69% de los encuestados en EE.UU. admitieron que las cajas de autopago facilitan los robos. A pesar de lo anterior, para más de la mitad de los clientes en las grandes cadenas, este método ofrece mayor rapidez y comodidad, por lo que es su opción favorita.

Walmart asegura que elimina el autopago para mejorar su atención al cliente

A lo largo de los últimos años, Walmart eliminó los sistemas de autopago en tiendas de todo EE.UU. La última sucursal en deshacerse de esta opción, según informó New York Post, fue una ubicada en el sur de Filadelfia.

Walmart eliminó la opción de autopago en múltiples tiendas de EE.UU. Spencer Tirey / Walmart

La cadena de supermercados aseguró que su decisión está relacionada con mejorar el servicio al cliente. Sin embargo, encuestas como la mencionada señalan que los hurtos se repiten con esta modalidad, a pesar de que las cadenas aumentaron la seguridad para evitarlo.

Respecto a Sam’s Club, filial de Walmart, la compañía apuesta por un nuevo sistema basado en inteligencia artificial, que permite a los clientes escanear sus productos a medida que los toman y pagar en la aplicación móvil sin necesidad de pasar por ningún tipo de caja.

Dollar General, Target y Costco también tomaron medidas sobre el autopago

El reporte de New York Post recordó que, en 2024, Dollar General también se deshizo de esta opción en 12.000 de sus sucursales. Por su parte, Target limitó su uso para clientes con diez productos o menos, según Fox Business.

Por su parte, Costco ha declarado que no tiene la intención de eliminar las cajas de autopago. Sin embargo, actualmente implementa un sistema para que un empleado escanee todos los artículos en el carrito al llegar a la caja para facilitar el proceso.

Diversas cadenas de EE.UU. restringieron el uso de cajas de autopago Freepik

Diversos estados de EE.UU. legislan sobre el autopago

Las ventajas y los riesgos que implican las cajas de autopago no solo son evaluados por las cadenas de supermercados, sino que las legislaturas de distintos estados avanzan en regulaciones.

En California, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Rhode Island y Washington se están impulsando regulaciones más estrictas para los sistemas de autopago, de acuerdo con USA Today.

La intención es aprobar leyes que exijan a los supermercados y tiendas un equilibrio entre las cajas atendidas por empleados y las de autoservicio. Además, buscan establecer límites sobre la cantidad y el tipo de productos que pueden llevarse.