El anuncio de EE.UU. que pone en jaque el pedido de asilo para los migrantes en la frontera con México

Malas noticias para los migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos desde territorio mexicano. La demora de las citas concretadas a través de la aplicación CBP One para ciudadanos que no son de México aumentó a diez semanas en promedio, según confirmó Luis Miranda, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

A partir del lunes 4 de marzo, los no ciudadanos del centro y norte de México pueden solicitar citas en un nuevo horario CBP

En un reciente encuentro virtual a través de la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos en México, el funcionario confirmó el incremento en los tiempos, que ahora alcanzan los dos meses y medio y hasta hace pocos meses eran de ocho semanas. Según explicó Miranda, la causa de las mayores demoras son los “ajustes en el sistema”.

De todas formas, cabe destacar que las diez semanas mencionadas corresponden al tiempo promedio de demora en las citas con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés). En tanto, es probable que haya afortunados a quienes la cita les llegue en apenas unos días, así como otras personas cuyo lapso desde que envían la solicitud hasta que les llega la notificación sea mucho más amplio que el promedio.

Luis Miranda, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Captura de video/Facebook Embajada de Estados Unidos en México

Además, la estadística confirmada corresponde, según indicó el funcionario, a todos aquellos ciudadanos que no sean de México. El cálculo para determinar el promedio de las demoras se hace al dividir el total de semanas que lleva el programa en vigor por el número de citas asignadas. De esa cuenta es que surgen los dos meses y medio confirmados por el portavoz del DHS.

Cuál es la mejor hora para solicitar la cita en CBP One

Una de las preguntas que le hicieron los usuarios a Miranda en el encuentro virtual fue a qué hora recomendaba realizar el trámite para solicitar las citas en la aplicación de CBP One. El portavoz sostuvo que el período disponible para solicitarlas es de 12 horas, entre las 12.00 hs del mediodía, horario Eastern Daylight Time (EDT, hasta las 11.59 hs. Y precisó que cualquier hora dentro de ese rango es adecuada para aplicar.

Además, el funcionario aclaró que, para garantizar la equidad en el proceso, el orden de asignación de las citas no sigue un orden cronológico estricto, sino que se realiza una selección diaria que combina nuevas solicitudes y aquellas registradas más antiguas. “A las 12 del mediodía del día siguiente, las citas van a ser designadas a partir de un grupo de usuarios registrados que presentaron la solicitud el día previo y un porcentaje de las cuentas que han estado en el sistema más antiguamente”, explicó.

Qué es la aplicación CBP One

En octubre de 2020, CBP lanzó la aplicación móvil CBP One, que sirve como un portal único para una variedad de servicios, como la solicitud de cita de inspección para transportistas, una entrada I-94 para viajeros, documento electrónico que registra las fechas de entrada y salida de quienes visitan EE.UU., así como una forma legal de ingresar al país para pedir asilo.

Desde su lanzamiento, CBP One tiene nuevas implementaciones, como programar citas. Los no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México que deseen viajar a EE.UU. pueden usar la app para enviar información anticipada y presentarse en varios puertos de entrada terrestres de la frontera suroeste, como:

Arizona: Nogales.

Texas: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso.

California: Calexico y San Ysidro.

Cómo funciona la aplicación CBP One

Para acceder a CBP One primero se deberá descargar la aplicación en la App Store o Google Play. Una vez que se tenga en el dispositivo móvil, se tendrá que seleccionar la opción “Log in or Sign up”, que redirigirá al interesado login.gov, donde se puede crear una cuenta o iniciar sesión en una cuenta existente.

La app CBP One permite programar citas y otros servicios Captura de pantalla Uscis

La aplicación permite enviar información anticipada para así programar una cita para llegar a un puerto de entrada para la inspección. Este método es solo para los viajeros indocumentados que no son ciudadanos.

Para enviar la información anticipada y obtener una cita en un puerto de entrada, se debe:

Registrar a los viajeros.

Solicitar una cita.

Aceptar y programar una cita.

Llegar al puerto de entrada.

Si el registro es exitoso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación en la dirección que utilizó para comenzar la sesión en CBP One.