El engañoso giro en este puente que lleva a cientos de migrantes a ser detenidos en la frontera con Canadá

Un engañoso giro en el camino que lleva al Puente Ambassador, que conecta la ciudad de Detroit, en Michigan, con Ontario, Canadá, ha generado que cientos de migrantes lleguen de forma equivocada a una zona de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), para luego ser detenidos.

Organizaciones denuncian detenciones y “desaparición” de migrantes en el Puente Ambassador

El Michigan Immigrant Rights Center (MIRC), la American Civil Liberties Union (ACLU) de Michigan y la representante demócrata Rashida Tlaib pidieron a CBP poner fin a la detención y “desaparición” de personas en el Puente Ambassador.

Organizaciones piden a la CBP que ponga fin a la detención y desaparición de personas en el Puente Ambassador X (antes Twitter) @ACLUofMichigan

El grupo ofreció una conferencia de prensa luego de darse a conocer el arresto de personas y familias y que algunos no figuran en el sistema de localización de detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y se les niega el acceso a asistencia legal.

Tlaib relató que el pasado 21 de marzo visitó el lugar donde la CBP ha mantenido retenidas a más de 210 personas, entre enero y marzo de 2025. “Más del 90% de los detenidos llegaron al puente por accidente”, señala la ACLU en un comunicado.

“Un giro equivocado en la frontera no debería llevar a una desaparición. Es escandalosamente cruel e inhumano retener a familias en nuestra frontera norte. No podemos perder nuestra esencia como país y quedarnos de brazos cruzados mientras esto les sucede a nuestros vecinos”, expresó la representante.

La CBP está al tanto de los cruces accidentales

El portavoz Youssef Fawaz de la CBP local explicó por correo electrónico a BridgeDetroit: “Si un extranjero no puede proporcionar documentación válida o establecer una base legal para ingresar o permanecer en Estados Unidos, puede ser considerado inadmisible según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y estar sujeto a procedimientos de deportación”, señaló.

Fawaz también comentó que la Oficina tiene conocimiento de casos en los que personas, lo que incluye a inmigrantes indocumentados, han entrado accidentalmente a Canadá desde los puertos de entrada de Michigan o han intentado reingresar a Estados Unidos sin la documentación adecuada.

“La señalización en las autopistas alerta a los conductores con suficiente antelación sobre un próximo puerto de entrada. Esto incluye señales aéreas, así como marcas en la carretera, todas diseñadas para indicar claramente los cruces fronterizos que se aproximan”, advirtió.

Más del 90% de los extranjeros detenidos por agentes estadounidenses en el cruce de Detroit-Windsor durante los primeros tres meses del año llegan al Puente Ambassador por accidente Facebook Ambassador Bridge

En ese sentido, la National Public Radio​ (NPR) precisó que la señalización es confusa, las constantes obras en los alrededores no ayudan. “El camino que lleva al Puente Ambassador, que conecta Detroit con Canadá, es notoriamente difícil de transitar, incluso para los locales”.

Los casos de migrantes detenidos que encendieron las alertas

El medio citado dio a conocer el caso de Sarahi, una guatemalteca que entró accidentalmente en el Puente Ambassador mientras se dirigía a Costco, y fue arrestada por agentes de inmigración, junto con sus dos hijos, y llevada a un edificio de oficinas cercano.

La mujer, que no reveló su apellido por encontrarse en Estados Unidos sin documentos legales, describió que su arresto “pareció un secuestro”. Dijo a NPR que su familia fue alojada en una oficina sin ventanas, en la que estuvo seis días, no le dieron acceso a un abogado y los obligaron a dormir en catres sin las comodidades necesarias para los niños.

Otro caso fue dado a conocer por The New York Times, que informó que a fines de enero, Ricardo Prada Vásquez, un inmigrante venezolano, se dirigía a entregar un pedido de comida en Detroit y accidentalmente giró hacia el puente en dirección a Canadá. Cuando intentó reingresar a EE.UU., fue detenido y se ordenó su deportación.

El medio señala que estuvo alojado con detenidos en Texas que debían ser devueltos a Venezuela, pero no se ha sabido nada de él ni se le ha visto. No figura en la lista de las 238 personas deportadas a El Salvador y no aparece en las fotos y videos publicados por las autoridades de aquel país.

La representante demócrata comentó que funcionarios de la CBP le informaron sobre un intento de suicidio el mes pasado en un centro de detención cercano a la misma frontera.

Miriam Aukerman, abogada sénior de la ACLU de Michigan, sentenció: “Es un día peligroso cuando nuestra nación está desapareciendo personas y negándoles su derecho constitucional a la asistencia legal y al debido proceso”.