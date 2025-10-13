La carta del DHS que ningún migrante quiere recibir en EE.UU.: qué es el Aviso de Comparecencia y cómo actuar

Desde que la administración Trump asumió su segundo mandato, dos millones de migrantes fueron deportados, de acuerdo con el último reporte del Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés). Dentro de este grupo, algunos fueron notificados a través del Aviso de Comparecencia (NTA), un formulario que instruye a una persona a comparecer ante un juez de inmigración como inicio de un caso de remoción.

En qué consiste el Aviso de Comparecencia en EE.UU.

El NTA es un documento utilizado por el DHS como primer paso para comenzar el proceso de deportación de una persona. A través de un formulario -conocido como el I-862- se ordena al migrante comparecer ante un juez de inmigración.

El NTA es un documento utilizado por el DHS como primer paso para comenzar el proceso de deportación de una persona Canva

La NTA contiene información crucial sobre el caso de la persona. Según consignó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), algunos de estos son:

Número de Expediente (A-number): un número único asignado al individuo.

un número único asignado al individuo. Dirección actual del migrante : en caso de que la dirección sea incorrecta, es obligatorio presentar el Formulario EOIR-33/IC, Change of Address/Contact Information Form , lo antes posible para que la Corte pueda contactarle.

: en caso de que la dirección sea incorrecta, es obligatorio presentar el Formulario EOIR-33/IC, , lo antes posible para que la Corte pueda contactarle. Hechos/Alegaciones : contiene una lista de hechos que el DHS cree que hacen que la persona sea “inadmisible o removible” .

: contiene una lista de hechos que el DHS cree que hacen que la persona sea . Cargos: se detalla por qué el DHS considera que el individuo debe ser removido. Estos cargos citan las disposiciones legales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA , por sus siglas en inglés).

se detalla por qué el DHS considera que el individuo debe ser removido. Estos cargos citan las disposiciones legales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( , por sus siglas en inglés). Orden de comparecencia: es la orden de presentarse ante un juez de inmigración en una fecha, hora y lugar específico. En caso de que la NTA no contenga esta información, el Tribunal deberá enviar por correo un aviso separado. Si el usuario no se presenta, el Juez puede ordenar la deportación.

La autoridad para remitir un NTA recae en tres agencias del DHS: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Quiénes pueden recibir el NTA y qué hacer en caso de tenerlo

Según informó el sitio especializado InmigraciónTV, la notificación se emite a los inmigrantes que cumplen con tres aspectos puntuales:

Extranjero que llega al país norteamericano.

Extranjero presente sin admisión o libertad condicional (entró sin ser admitido de manera legal).

Migrante admitido, pero removible (entró legalmente, pero sujeto a remoción).

El ICE sostuvo en un comunicado que las personas tienen derecho a ser representados por un abogado autorizado. Por tanto, se recomienda contactarse con un letrado de inmigración presente en las listas que otorga la notificación.

Los migrantes que ingresaron tanto de manera legal como ilegal al país norteamericano pueden recibir el NTA JOHN MOORE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En su primera audiencia, el Juez puede preguntar si las alegaciones y cargos son ciertos. Allí, el migrante tiene la oportunidad de indicar si hay algo incorrecto en la NTA e incluso presentar pruebas a su favor.

El migrante puede rechazar las acusaciones con documentación Freepik

Si en las audiencias el juez aprueba la remoción, el Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que la persona podría aplicar a otros beneficios migratorios antes de ser deportado. Desde este punto, el magistrado puede informar sobre cualquier alivio de remoción para el que pueda ser elegible, incluyendo la salida voluntaria.