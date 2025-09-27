El desafío de Trump a Portland: despliega agentes por las protestas contra el ICE y choca con las autoridades locales

Donald Trump ordenó este sábado el despliegue de tropas federales en Portland, Oregon, argumentando la necesidad de contener protestas violentas y garantizar la seguridad de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida se produce tras manifestaciones frente a edificios federales en la ciudad, así como enfrentamientos y actos de vandalismo.

Contexto de las protestas en Portland y el mensaje de Trump

El despliegue de fuerzas federales en Portland, autorizado por el presidente Trump este sábado, marca un nuevo capítulo en la creciente confrontación entre la Casa Blanca y las autoridades locales de Oregon. El mandatario justificó la medida a través de un mensaje en Truth Social, señalando que las protestas recientes pusieron en riesgo a las instalaciones federales, especialmente las oficinas del ICE, blanco de ataques atribuidos al movimiento antifa y otros grupos que calificó como “terroristas domésticos”.

En la última semana, Portland ha sido centro de diversas protestas relacionadas con la política migratoria nacional y el papel del ICE en la ciudad. Participantes de las marchas manifestaron su malestar con las acciones de las autoridades federales, mientras el gobierno central sostiene que los incidentes han puesto en riesgo la seguridad pública y la integridad de bienes federales.

El despliegue contó con el aval formal de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y quedó bajo la coordinación del secretario de Guerra, Pete Hegseth. En menos de seis meses, es el cuarto envío de fuerzas federales a una ciudad demócrata, después de Los Ángeles, Memphis y Washington D.C

Reacción de las autoridades locales y federales

Tanto el alcalde de Portland, Keith Wilson, como la gobernadora de Oregon, Tina Kotek, manifestaron su fuerte desacuerdo con la intervención federal, asegurando que la ciudad cuenta con capacidad para afrontar la situación por vías locales y estatales. Ambos demócratas argumentan que la presencia de fuerzas federales puede aumentar la tensión y dificultar las tareas de diálogo entre autoridades y manifestantes.

Una mujer se enfrenta a un agente que lleva un parche del Equipo de Respuesta Especial de la Oficina de Campo de Houston frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el sábado 14 de junio de 2025 en Portland, Oregon Jenny Kane - AP

Por otro lado, desde la administración federal sostienen que el despliegue es parte de los mecanismos legales previstos para resguardar la seguridad nacional cuando las circunstancias lo requieren. Las fuerzas federales han sido desplegadas también en otras ciudades en meses recientes, ante situaciones consideradas de emergencia o riesgo, con resultados diversos.

Debate nacional y repercusiones por la decisión de Trump

La decisión de enviar tropas federales a Portland ha dado lugar a un nuevo debate en torno a la separación de poderes entre el gobierno central y los estados, así como al papel de las fuerzas de seguridad en el manejo de manifestaciones. Legisladores de distintas bancadas expresaron posiciones opuestas: algunos argumentan la importancia de garantizar la seguridad y respetar la ley, mientras otros alertan sobre posibles excesos y el riesgo de criminalizar la protesta social.

El gobierno defiende la intervención como necesaria para “proteger a las familias y propiedades federales”, mientras la oposición la observa como parte de una estrategia para reforzar el liderazgo presidencial, confrontar a los gobiernos estatales demócratas y endurecer la política migratoria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.