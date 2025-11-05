Qué frases decir ante un agente del ICE si te detiene en EE.UU., según abogados migratorios

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, los extranjeros que residen en ese país deben conocer cómo proceder ante un encuentro cara a cara con oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En ese sentido, hay algunas frases clave que se deben tener en cuenta para evitar problemas.

Qué tiene que decir un migrante si es detenido por el ICE en Estados Unidos

En primer lugar, ante una detención por parte de la agencia federal, los extranjeros deben recordar que cuentan con derechos, independientemente de cuál sea su estatus legal en EE.UU.

ACLU elaboró una guía para que extranjeros sepan cómo actuar ante una detención de ICE Flickr/ICE - Flickr/ICE

De acuerdo con una guía que elaboró la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), estas son algunas frases que se deben recordar:

“Estoy ejerciendo mi derecho de guardar silencio” : los migrantes no están obligados a dar ninguna explicación ni declaración si son abordados por agentes de la entidad federal.

: los migrantes no están obligados a dar ninguna explicación ni declaración si son abordados por agentes de la entidad federal. “Deseo hablar con un abogado tan pronto como sea posible” : aunque el ICE no está obligado a proporcionar uno, sí debe entregar al extranjero un listado con asesoría legal gratuita o a bajo costo.

: aunque el ICE no está obligado a proporcionar uno, sí debe entregar al extranjero un listado con asesoría legal gratuita o a bajo costo. “¿Me puedo marchar?“: en caso de que el organismo se presente en un espacio público y un migrante se tope con un oficial, puede hacer esta pregunta para confirmar si está detenido. En caso de que quedar retenido, el extranjero podrá irse.

Más allá de las frases, la organización también recuerda que los extranjeros deben mantener la calma. En esa misma línea, cualquier persona abordada por el ICE debe evitar a toda costa entregar documentos falsos o engañar a los agentes de cualquier manera.

Cómo responder si el ICE se presenta en tu casa

De acuerdo con la guía de ACLU, los extranjeros deben recordar algunas cuestiones clave si se encuentran con que un agente de la entidad se presenta en su vivienda:

Deben hablar con el ICE con la puerta cerrada , ya que esta medida proporciona mayor seguridad, y solicitar que le entreguen la orden judicial, si es que el organismo la tiene.

, ya que esta medida proporciona mayor seguridad, y solicitar que le entreguen la orden judicial, si es que el organismo la tiene. No tienen que alejarse de la puerta , porque este gesto podría ser interpretado como una autorización para entrar.

, porque este gesto podría ser interpretado como una autorización para entrar. Pueden grabar un video del operativo , siempre y cuando esta acción no interfiera con la labor de los oficiales.

, siempre y cuando esta acción no interfiera con la labor de los oficiales. Si el organismo no cuenta con una orden judicial, tienen que aclarar explícitamente que no dan consentimiento a que los agentes entren a su casa.

Sin una orden judicial firmada por un juez, el ICE no puede entrar a tu casa, señalan los especialistas Flickr/ICE - Flickr/ICE

Además, el documento aclara que ni el ICE ni ninguna otra agencia pueden entrar a la casa de un extranjero a menos que tenga ciertos documentos específicos como una orden judicial de registro o una orden de arresto.

Qué pasa si el ICE te detiene y tu caso migratorio está en trámite

Aquellos que son detenidos por el ICE mientras su estatus legal está en proceso pueden ser elegibles para conseguir la libertad bajo fianza, si es que las autoridades le niegan la libertad luego de ser arrestados por una falta migratoria.

Ante una detención del ICE, extranjeros con su caso en trámite pueden solicitar una audiencia de fianza AP Photo/Erin Hooley - AP�

El proceso implica solicitar una audiencia ante un juez, que debe resolver y puede fallar eventualmente para que se reduzca la fianza o para que el inmigrante sea puesto en libertad.

En cualquier caso, el extranjero debe recordar que siempre cuenta con derecho a tener asesoría legal y que puede recibir la visita de un abogado mientras se encuentra detenido.