Es argentina, fue a su entrevista de visa y se la rechazaron después de preguntas que “a nadie le habían hecho antes”

Una joven argentina compartió en sus redes sociales que le rechazaron la visa estadounidense. Ella buscaba viajar a Puerto Rico por turismo, pero las preguntas que le hicieron en la entrevista la sorprendieron. Según relató, el interrogatorio incluyó temas que no figuraban en el formulario y que, según ella, “a nadie le habían preguntado antes”.

La pregunta en la entrevista de visa de EE.UU. que la descolocó

Desde el principio, la joven aclaró en el video que subió a Tiktok que su intención no era visitar el territorio continental de Estados Unidos. “Quería ir por turismo a Puerto Rico, pero necesitaba la visa, así que la tuve que tramitar”, expresó.

Es latina y contó que le rechazaron su visa para EEUU

A diferencia de otros solicitantes, ella dijo que estuvo tranquila durante la entrevista. “No estaba para nada nerviosa. O sea, que por esa razón no es que me la rechazaron”, sostuvo.

La joven comentó que el primer momento de desconcierto llegó con la primera pregunta de su entrevista. “Me preguntaron si iba a ir sola a Orlando. Ahí ya empezamos mal porque yo en ningún momento dije que iba a ir a Orlando”, explicó. En el formulario había indicado Miami como destino, por lo que la consulta del agente la descolocó.

Aunque dudó de la información, la joven prefirió seguir el hilo de la entrevista. “Respondí que sí, que iba a ir sola con una agencia. Yo al formulario lo llené en enero hace mucho tiempo y después no hice la visa, ahí entonces tuve que volver a hacer el trámite... Yo no lo actualicé, directamente lo actualizó la gestora”, detalló.

La contradicción entre los datos cargados y las preguntas del agente generó inseguridad. “Se supone que ahí decía Miami, no sé si algo habrá pasado o si me habrán hecho esa pregunta para confundirme”, reflexionó la joven.

Las preguntas inesperadas sobre su vida personal y laboral en la entrevista de la visa

A medida que avanzaba la entrevista, la joven se topó con más cuestionamientos que, según dijo, no esperaba. “Me preguntó si vivía sola, le dije que sí. Me preguntó si había terminado la universidad, yo le dije que no”, relató.

“Me preguntó por qué no había terminado de estudiar y yo le dije: ‘porque conocí el mundo digital y me metí de lleno a trabajar en eso’”, indicó.

La oficial continuó con la información sobre la ocupación de la solicitante, a lo que ella respondió que vendía productos digitales.

Una de las preguntas que más la sorprendió fue sobre su situación fiscal. “Me dijo que era monotributista (una categoría para trabajadores independientes en Argentina), que ahí ya para mí estaba desaprobada porque nunca pensé que me iban a hacer esa pregunta. Yo le dije que sí, obviamente”, contó.

La joven contó que le hicieron preguntas con datos que no figuraban en su formulario Freepik

La situación se volvió más delicada cuando la oficial le pidió su categoría de monotributo y vinculó ese dato a sus ingresos. “Cuando le digo la categoría, me dice, ‘Ah, o sea, que vos facturás tanto.’ Yo le dije que sí”, narró.

Ella aclaró que ese monto correspondía a sus ingresos en Argentina, pero que también facturaba desde el exterior. “Yo vendo por fuera de Argentina también. Facturo con una empresa de todos Estados Unidos, a mis clientes de otros lados, no acá en Argentina”, explicó.

La joven dijo que había declarado ingresos mensuales por 5 millones de pesos argentinos, que incluían todas sus ventas (las de Argentina y del exterior). Según su interpretación, la oficial detectó inconsistencias o supuso una intención diferente detrás del viaje. “Me desaprobó”, contó.

Aunque su visa fue rechazada, no se desanimó Freepik

En su video, la joven remarcó que no encontró antecedentes de entrevistas similares. “Busqué por todos lados videos de personas que habían hecho la entrevista. A nadie le preguntaron esto”, afirmó.

Su intención al contar su experiencia fue advertir a quienes atraviesan el mismo proceso. “Te lo digo por si estás por ir a la entrevista y quieres saber todo, estas son preguntas que pueden hacerte”, dijo.

Aunque recibió una negativa, la joven decidió no desanimarse: “No es que me moría por ir a Estados Unidos, yo quería conocer Puerto Rico”.

Además, ya tiene nuevos planes. “Voy a ir a Europa”, concluyó.