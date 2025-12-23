El plan de Donald Trump para cancelar miles de casos de asilo a migrantes y acelerar la deportación, según CBS News

La administración Trump habría lanzado una campaña nacional para anular las solicitudes de asilo de miles de personas con casos activos en juzgados de inmigración. Las agencias argumentan que los afectados pueden ser deportados a otros países.

La nueva táctica de Trump que afecta a miles de migrantes

Según consignó CBS News, la estrategia consiste en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) van a solicitarle a los jueces de inmigración que desestimen las solicitudes de asilo sin analizar en profundidad los casos.

Los abogados del ICE prevén solicitarle a los jueces que desestimen los casos de asilo sin analizar en profundidad y órdenes de deportación

Luego de la desestimación, la agencia va a instar a los magistrados a presentar órdenes de deportación a terceros países como Guatemala, Honduras, Ecuador y Uganda.

De aprobarse la normativa, se anularían las solicitudes de asilo y allanaría el camino para la deportación a terceros países en ausencia de cualquier apelación.

“Estamos trabajando para sacar a los inmigrantes ilegales de nuestro país lo más rápido posible y al mismo tiempo garantizar que reciban todo el proceso legal disponible, incluida una audiencia ante un juez de inmigración”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las personas afectadas por la nueva medida de Trump

Varios abogados de inmigración señalaron que la campaña está diseñada para eliminar las solicitudes de asilo y que está afectará a clientes con solicitudes de asilo que huyeron de la persecución en países como Irán, Nicaragua y Rusia.

Entre los afectados por la campaña se encuentran aquellos con solicitudes de asilo que huyeron de la persecución en países como Irán, Nicaragua y Rusia

“Ven el sistema de asilo en su conjunto como un problema, porque les impide deportar a la gente de manera rápida”, dijo Paúl Pirela, abogado de inmigración en Houston.

Luego agregó: “Si quieres solicitar asilo, te obligamos a hacerlo en un país en el que nunca has estado. Simplemente, tienes que rendirte y regresar a tu país o ir a otro lugar”.

Últimas actualizaciones sobre los casos de asilo

Días después del tiroteo ocurrido a pocas cuadras de la Casa Blanca, el presidente impuso un conjunto de restricciones migratorias, como la suspensión de las revisiones de solicitudes de asilo.

El presidente prevé utilizar la Sección 212(f), que permite al presidente "suspender la entrada"de ciudadanos no estadounidenses, siempre que se considere perjudicial

Para aplicar estas medidas, prevé utilizar la Sección 212(f), que permite al presidente “suspender la entrada”de ciudadanos no estadounidenses, siempre que se considere “perjudicial” para el interés nacional.

“Desde el primer día, el presidente Trump priorizó la seguridad fronteriza, actuando de inmediato para frenar el caos y las graves amenazas a la seguridad nacional que dejó Joe Biden. La administración Trump está plenamente comprometida con la limpieza de este desastre y la recuperación del país“, expresó la cuenta de X de la Casa Blanca.

Entre los países denominados "preocupantes" en Estados Unidos se encuentra Cuba y Venezuela

Para abordar la aplicación de la Sección 212(f), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis) anunció una nueva guía en su Manual de Políticas, que contempla considerar como factores negativos cualquier elemento relevante específico de los denominados “países preocupantes”.

Un ejemplo de ello es cuando un país ofrece información insuficiente de investigación y selección (vetting and screening) que limita la capacidad del Uscis para evaluar los riesgos que representa un extranjero.