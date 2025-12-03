La mala noticia para los venezolanos con TPS que buscaban tener asilo en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una pausa en los procesos migratorios para los 19 países sujetos a restricciones permanentes o parciales de entrada. Esta medida impacta en los venezolanos que cuentan con trámites pendientes, incluidos aquellos relacionados con asilo.

La suspensión de procesos migratorios para venezolanos

Una semana después del ataque ocurrido a pocos metros de la Casa Blanca, en Washington D.C., la agencia confirmó la suspensión de beneficios migratorios a Venezuela, Cuba y 17 países más. Esta pausa incluye solicitudes que ya habían sido presentadas y que están a la espera de una respuesta.

En el caso de los ciudadanos venezolanos, la medida afecta de manera específica a cinco tipos de trámites, según consignó el abogado de inmigración Jesús Reyes en diálogo con LA NACION:

Ajuste de estatus por matrimonio o empleo (Formulario I-485)

Solicitudes de residencia permanentes

Casos de naturalización (incluyendo el Formulario N-470)

Casos que estaban próximos a entrevista o decisión

Solicitudes de asilo (I-589)

La medida responde a la búsqueda de una revisión más profunda sobre cada caso para confirmar si el solicitante no representa una “amenaza a la seguridad nacional y pública”.

Esta investigación va a incluir incluso más entrevistas que no pueden eximirse y evaluaciones individualizadas.

“Este memorando exige que todos los extranjeros que cumplan con estos criterios se sometan a un proceso exhaustivo de reevaluación, que incluye hasta una segunda entrevista, para evaluar a fondo cualquier causal de inadmisibilidad o inelegibilidad. Asimismo, se realizará una revisión, caso por caso, de toda la información y los hechos relevantes”, informó el Uscis.

Cómo afecta el anuncio a los venezolanos con casos de asilo

La normativa del Uscis dicta una suspensión de los Formularios I-589 (Solicitud de Asilo y de Retención de Remoción) tanto para las 19 naciones clasificadas como de “alto riesgo” como para el resto de los países, en espera de una nueva revisión.

De acuerdo con el abogado de inmigración Jesús Reyes, los venezolanos sufrirán retrasos en sus trámites, pero no perderán la protección de estos procesos.

“Los venezolanos continúan protegidos con sus procesos de asilo. Eso no ha cambiado”, señaló el letrado.

En el caso de los venezolanos que iniciaron el trámite con el Estatus de Protección Temporal (TPS) van a continuar amparados con sus procesos de asilo. No obstante, Reyes advirtió que el programa de 2021 se encuentra por el momento desactivado.

Cómo incide la medida en los inmigrantes cubanos en EE.UU.

Los cubanos también se verán afectados por la medida tras formar parte de los países de “alto riesgo”. En ese sentido, se suspendieron las solicitudes de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano, peticiones familiares y casos de naturalización.

Si bien el beneficio de ajuste no va a desaparecer, la adjudicación se detendrá mientras la agencia complete su revisión, según consignó Reyes.

