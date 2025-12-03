Es oficial: qué dice el memorándum de EE.UU. sobre la suspensión de asilo y naturalización de migrantes de 19 países
El documento fija un nuevo esquema de revisión reforzada que será aplicado por el Uscis; este se suma a una serie de medidas adoptadas en los últimos días
Un memorándum del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció la detención temporal de todas las solicitudes de asilo y la suspensión de beneficios migratorios para personas procedentes de 19 naciones catalogadas como de alto riesgo. La decisión se adoptó después del tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional ocurrido cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C.
Nuevas restricciones migratorias en EE.UU.
El 26 de noviembre, dos integrantes de la Guardia Nacional fueron atacados con armas de fuego en Washington D. C. Sarah Beckstrom, de 20 años, murió el jueves, mientras que Andrew Wolfe, de 24, permanece en estado crítico. Las autoridades identificaron al presunto responsable como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano.
Este episodio derivó en una respuesta inmediata de Donald Trump, quien instruyó al Uscis a adoptar medidas adicionales en los procesos migratorios. “Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y disruptivas”, señaló el presidente en Truth Social.
Luego del hecho, el gobierno estadounidense ordenó detener la evaluación de solicitudes de asilo y revisar de forma más estricta los expedientes de extranjeros provenientes de países incluidos en una lista presidencial de riesgo. La directriz quedó formalizada en un memorándum que entró en vigor el 2 de diciembre de 2025.
El objetivo declarado es revisar procedimientos y verificar información de cada solicitante bajo nuevos parámetros de seguridad.
Suspensión general de solicitudes de asilo aplicada por el Uscis
La medida ordena detener temporalmente la adjudicación de todas las solicitudes de asilo presentadas ante el Uscis, sin diferenciar la nacionalidad del solicitante. La pausa alcanza a todos los formularios I-589 en trámite.
La agencia sostiene que esta suspensión permitirá realizar una auditoría completa de los criterios de análisis, los pasos de verificación y las guías internas utilizadas hasta ahora. Esta medida se mantendrá vigente hasta que se determine que cada caso puede ser evaluado bajo los niveles máximos de revisión.
El director del Uscis, Joseph Edlow, ya había adelantado días antes que ninguna decisión de asilo sería tomada hasta que se pueda “garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado”, según escribió en X.
La reactivación del proceso dependerá de un memorándum posterior. “La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, agregó Edlow.
¿Cuáles son los países afectados por el memorándum?
Además de la suspensión general de asilo, el memorándum ordena frenar los trámites de beneficios migratorios de personas originarias de 19 países definidos como “de alto riesgo”. Esta categorización proviene de la proclamación presidencial 10949 publicada el 4 de junio de 2025.
Las naciones incluidas son:
- Afganistán
- Birmania
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
La medida alcanza a quienes mencionen cualquiera de estos países como lugar de nacimiento o de ciudadanía. No importa la fecha de ingreso de estas personas a EE.UU.: todas las solicitudes de beneficios pendientes quedan congeladas hasta que concluya la revisión ordenada por el gobierno.
“Este memorándum exige que todos los extranjeros que cumplan con estos criterios se sometan a un exhaustivo proceso de reevaluación, que incluye una nueva entrevista”, informó el Uscis en el aviso oficial.
“Con esto se podrá evaluar a fondo todas las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otra causal de inadmisibilidad o inelegibilidad”, agregó la agencia.
Trámites afectados dentro de la categoría “beneficios migratorios”
El Uscis señala que la suspensión se refiere a una amplia gama de trámites, entre los que se encuentran los siguientes:
- Solicitudes para ajustar estatus o registrar residencia permanente (formulario I-485)
- Pedidos de reemplazo o renovación de tarjetas de residencia (formulario I-90)
- Documentos de viaje (formulario I-131)
- Solicitudes relacionadas con la eliminación de condiciones de residencia (formulario I-751)
Sin embargo, este freno no afecta a los procedimientos de evaluación preliminar, como determinaciones de temor creíble, temor razonable, acuerdos de tercer país seguro o verificaciones bajo pactos de cooperación en materia de asilo. Estas etapas continúan en funcionamiento.
Con esta suspensión, la agencia indica que busca actualizar la manera en que se evalúa la información entregada por solicitantes provenientes de territorios considerados sensibles por motivos de seguridad nacional.
“Se realizará una revisión y evaluación individualizada, caso por caso, de toda la información y los hechos relevantes”, informó el Uscis. “También se realizará una comprobación exhaustiva de todas las políticas considerables”, añadió.
Criterios de seguridad que el Uscis analizará
La revisión ordenada se centrará en cuatro factores principales:
- Determinar si la persona está registrada en la Base de Datos de Monitoreo de Terroristas (TSDS, por sus siglas en inglés) como individuo identificado o presuntamente vinculado a actividades terroristas.
- Antecedentes o relaciones actuales con organizaciones, personas o actividades mencionadas en disposiciones específicas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) referidas al terrorismo y seguridad nacional.
- Posibles riesgos para la comunidad, incluidos antecedentes penales o conductas clasificadas en disposiciones significativas de dicha ley. La agencia revisará si existe información que pueda representar un riesgo grave de daño o peligro.
- La imposibilidad de confirmar la identidad del solicitante según los lineamientos fijados en la proclamación presidencial 10949. Si no puede ser verificada plenamente, el expediente podrá ser sometido a medidas adicionales de investigación.
