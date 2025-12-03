Guía para entender qué pasará con los cubanos y venezolanos que buscan asilo en EE.UU., según un abogado migratorio

El 28 de noviembre, Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social que busca “pausar la migración en todos los países del tercer mundo” tras el ataque ocurrido en Washington. Poco después del comunicado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó la suspensión de solicitudes de asilo, lo que generó todo tipo de dudas entre los venezolanos y cubanos.

¿Las causas de asilo se suspendieron de manera definitiva?

En diálogo con LA NACION, el abogado de inmigración Jesús Reyes explicó cuáles son las implicaciones que conlleva la nueva normativa de la administración Trump en los casos de asilo.

La suspensión es una pausa temporal de las adjudicaciones de los casos de asilo, más no es una cancelación definitiva. Por tanto, va a existir un retraso en las presentaciones de solicitudes y entrevistas.

Jesús Reyes es abogado especialista en inmigración Cortesía del abogado Jesús Reyes

“Las personas pueden someter sus solicitudes. En algunos casos las entrevistas van a estar reprogramadas", señaló Reyes.

De acuerdo con el abogado venezolano, las causas detrás de la reprogramación de entrevistas y solicitudes parten de que los agentes de inmigración investigarán a ciertos solicitantes que, a su discreción, lo ameriten.

¿Quiénes se verán afectados por la suspensión en las solicitudes de asilo en EE.UU.?

La medida afecta a los casos de asilo que ya sometieron su solicitud y están a la espera de las entrevistas. En el caso de los procesos de asilo pendientes en la Corte de Inmigración, no serían perjudicados, según consignó el abogado.

La medida afecta a los casos de asilo que ya sometieron su solicitud y están a la espera de las entrevistas Freepik

En cuanto a los cubanos que estén bajo la Ley de Ajuste Cubano, la medida no tendrá efecto alguno en sus casos, informó Reyes. Desde este punto, una persona cubana que entró con un parole o una visa y lleva más de un año en Estados Unidos es elegible para la residencia, siempre que no tenga problemas de inadmisibilidad.

El estatus de los venezolanos con TPS que estaban a la espera de su solicitud de asilos

El 7 de noviembre de este año entró en vigor la cancelación formal del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de 2021 para Venezuela. Esto afectó la situación migratoria de hasta 250 mil personas.

Los venezolanos que presentaron su solicitud de asilo luego de perder el TPS están amparados por los casos de asilo Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

En el caso de los venezolanos que contaban con el estatus migratorio y presentaron la solicitud de asilo, continuarán amparados por este proceso. Lo único que podría cambiar es que las entrevistas se retrasen o se pausen. “Continúan protegidos con sus procesos de asilo. Eso no ha cambiado”, señaló el letrado.

Últimas declaraciones de Trump en relación con los casos de asilo

El pasado 30 de noviembre, el presidente informó que su gobierno planea mantener suspendidas las decisiones de asilo por “mucho tiempo”. Al ser consultado por la medida en una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos afirmó que no tenía en mente un límite de tiempo, según consignó AFP.

“No queremos a esa gente”, dijo Trump. “¿Saben por qué no los queremos? Porque muchos no han sido buenos, y no deben estar en nuestro país”, agregó.