El temor renovado de los inmigrantes en EE.UU. en medio del avance de la temporada de huracanes

La temporada de huracanes 2025 en EE.UU. comenzó el 1° de junio. Los meteorólogos anticipan que entre mediados de agosto y noviembre se darán las condiciones más propicias para la formación de ciclones tropicales. En este contexto, crece la inquietud entre comunidades inmigrantes, lo que ya despierta preocupación en los expertos

El temor de los inmigrantes en medio de la temporada de huracanes

El incremento de las redadas por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es uno de los grandes temores que tienen los migrantes al momento acudir a centros de refugio por la temporada de huracanes.

El País aseguró que estas detenciones del ICE afectan a la confianza de la comunidad MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según consignó Samantha Montano, profesora adjunta de gestión de emergencias en la Academia Marítima de Massachusetts, las redadas generaron una falta de confianza entre la administración Trump y la comunidad migrante.

“Uno de los pilares para dar una respuesta eficaz ante un desastre es la confianza, y claramente el gobierno perdió la que tenía con las personas indocumentadas”, expresó en diálogo con la organización Inside Climate News.

El memorándum firmado a fines de enero de este año tiene como objetivo que los migrantes no puedan esconderse en las escuelas, centros médicos e iglesias de Estados Unidos AP

Una de las medidas implementadas por Donald Trump que aumenta la angustia de los migrantes es la revocación del memorándum que evitaba las redadas en lugares considerados “sensibles”, como iglesias, escuelas o centros médicos.

La orden firmada por el Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) a principios de año estipula que los “delincuentes extranjeros” que entraron de manera ilegal a Estados Unidos ya no podrán esconderse en estas zonas para evitar el arresto.

“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden, sino que confía en que usarán el sentido común“, informó un portavoz de la agencia.

Las graves consecuencias de la ausencia de los migrantes en los centros de refugio

Tessa Petit, integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés), aseguró que la decisión de los migrantes de no ir a los centros de refugio podría “costarles la vida”.

Un estudio asegura que los migrantes son de las comunidades más vulnerables a los huracanes Phelan M. Ebenhack - FR121174 AP

“El nivel de miedo que tienen las personas podría ponerlas en una posición de arriesgar sus vidas solo para evitar ser arrestadas y deportadas”, aseveró Petit.

Montano, por su parte, afirmó que los migrantes son de las poblaciones más vulnerables durante la temporada de huracanes. Esto se evidencia en un estudio académico denominado “Las víctimas (in) visibles del desastre: comprender la vulnerabilidad de los inmigrantes latinos e indígenas indocumentados”, que remarca las consecuencias de los desastres naturales en este grupo.

“Las diferencias en la vulnerabilidad humana ante los desastres se derivan de diversos factores sociales, económicos, históricos y políticos. Dada su condición social, los inmigrantes latinos e indígenas indocumentados son particularmente vulnerables a los desastres y requieren una consideración especial en la planificación para casos de desastre”, sostuvo el estudio.

“Pueden llegar a donde sea”, el testimonio que refuerza el nuevo temor de los migrantes

María es una trabajadora agrícola de México que vive en la comunidad de Apopka, al noroeste de Orlando, Florida. Durante la temporada de huracanes, suele refugiarse en la casa de su hermana o ir a un albergue instalado en la escuela secundaria local si era necesario. Sin embargo, este año podría no contar con esta posibilidad.

Por el incremento de redadas en Florida, inmigrantes como María temen ser interceptados por agentes de inmigración en los refugios

Tras el aumento de detenciones en Florida- de acuerdo con un estudio de The New York Times, es el segundo estado con mayor cantidad de detenciones realizadas por el ICE entre enero y mayo de 2025- María cree que puede correr riesgo de ser interceptada por agentes de inmigración.

“Pueden llegar a donde sea”, expresó la mujer en diálogo con AP. “No es un límite. Con lo que hemos vivido, la confianza se perdió”.