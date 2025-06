Es colombiano y tuvo que cerrar su negocio en EE.UU. por temor a las redadas del ICE: “Lo mejor es no abrir”

A raíz del recrudecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Donald Trump, Santy, un joven colombiano radicado en California, tuvo que tomar una decisión difícil: cerró su emprendimiento gastronómico por temor a las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Lo mejor es no abrir por estos momentos”, explicó.

Ensaladas de fruta por encargo: un emprendimiento lucrativo en California

Según contó en un video que subió a su cuenta de TikTok, Santy —un creador de contenido de origen colombiano— tenía como empleo secundario un emprendimiento gastronómico con el que sumaba ingresos hace dos años. Preparaba y vendía ensaladas de fruta, un postre típico de su país. “La verdad, me iba muy bien”, confió.

Es latino y tuvo que cerrar su emprendimiento por el ICE

No era un empleo que realizara de modo full time. Solo le dedicaba un día a la semana y le alcanzaba para obtener dinero extra nada despreciable: 700 dólares en una sola jornada de trabajo.

“Yo tengo un negocio de ensaladas de frutas, que es un postre colombiano muy delicioso, aquí en California”, señaló el joven, mientras que en el clip que compartió en sus redes sociales mostraba cómo hacía la compra en el supermercado de los insumos —principalmente frutas— que necesitaba para preparar el postre, que luego entregaba personalmente a sus clientes por encargo.

El temor a las redadas del ICE en California: por qué decidió cerrar su negocio

Sin embargo, después de dos años de vender ensaladas de fruta, el migrante colombiano relató que decidió cerrar su emprendimiento, al menos por un tiempo. No lo hizo por falta de tiempo o porque no quisiera trabajar más en su negocio secundario, sino obligado por el clima de tensión que se vive en California desde hace varias semanas, a raíz del aumento de las redadas migratorias, se multiplicaron las protestas en las calles y el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional estatal para contener las manifestaciones.

Manifestantes protestan contra las redadas del ICE en Los Ángeles. SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante su última salida a hacer compras para su negocio, Santy señaló que notó un cambio alarmante en el ambiente. “La verdad, todo está muy solo. No se ven latinos casi por las calles”, expresó.

Según relató, la ausencia de migrantes en espacios públicos se debe al temor de ser interceptados por autoridades migratorias. Ese miedo paralizó la actividad económica de varios pequeños comerciantes. “Esto no solamente me afecta a mí, sino también a muchos emprendedores y negocios”, lamentó. Frente a ese panorama, el joven optó por ponerle una pausa a su emprendimiento: “Está temporalmente cerrado, muchachos, hasta que todo se calme”.

Agentes de la Guardia Nacional desplegados en Los Àngeles por el gobierno federal Eric Thayer - FR171986 AP

Si bien reconoció que económicamente no le convenía dejar de trabajar, lo hizo para resguardar su seguridad y mostrar su apoyo a otros migrantes. “Sé que voy a perder dinero al no hacerlo y al salir a protestar, pero me preocupa más esto ahora, la verdad”, explicó.

Antes de cerrar su video, el emprendedor anunció que se sumaría a una protesta convocada para el sábado 14 de junio. “No podemos seguir así”, aseguró. Y llamó a sus seguidores a sumarse a las manifestaciones: “Estamos pasando un momento muy duro y lo mejor es apoyarnos entre nosotros mismos”.