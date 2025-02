Es cubana con estatus legal en EE.UU., viajó a La Habana y reveló lo que vivió en el aeropuerto: “No se arriesguen”

Una cubana que vive en Estados Unidos compartió su experiencia tras regresar desde La Habana al país norteamericano, en medio de la avanzada antiinmigración de Donald Trump. A través de un video en TikTok, la joven —que tiene estatus legal en Norteamérica— buscó aclarar algunos rumores sobre el proceso migratorio en los aeropuertos y advirtió a otros extranjeros que viajen en situación irregular: “No se arriesguen”.

Es residente legal en EE.UU. y esto vivió en el aeropuerto al regresar de Cuba

Yailent Hernández vive en Miami, Florida, y viajó a su país de origen por asuntos familiares. Si bien su estatus en Estados Unidos es legal, reconoció que al llegar al aeropuerto tuvo miedo por la posibilidad de tener problemas. “Realmente vine asustada porque hay mucha desinformación con este tema de Cuba”, aseguró en su publicación.

Hernández explicó que su preocupación se disipó poco después, ya que no tuvo inconvenientes con su estatus migratorio al ingresar nuevamente a Estados Unidos. El trámite le resultó más sencillo de lo que esperaba. En su caso, aclaró, cuenta con residencia legal bajo la categoría CU6.

La mujer compartió con sus seguidores de esa red social cómo fue su paso por los controles migratorios en Miami. “Cuando pasé por inmigración, realmente no me hicieron ninguna pregunta. Me pidieron el pasaporte y me mandaron al cuartito, pero allí no me interrogaron”, relató.

Luego, un oficial la llamó por su nombre y, sin hacerle adicionales, le entregó su pasaporte y le indicó que podía retirarse. Sin embargo, la joven observó que a otros pasajeros sí se les realizaban consultas más detalladas. “Les preguntaban por qué fueron a Cuba, dónde vivían en Estados Unidos y por cuántos días viajaron”, enumeró. De todos modos, aclaró que solo escuchó que hicieran preguntas de rutina. “No vi a nadie que dejaran retenido”, señaló.

La advertencia a los migrantes con otros estatus migratorios

A pesar de su experiencia sin inconvenientes, Yailent lanzó una advertencia para aquellos que tienen otro tipo de estatus migratorio, especialmente quienes obtuvieron su residencia por asilo. “Realmente, les digo que los que tengan otra categoría que no sea CU6 o que no sea por reclamación o reunificación familiar, que no se arriesguen a ir” a Cuba y regresar, recomendó.

Herández explicó que no tuvo problemas para ingresar a EE.UU. debido a su estatus legal, pero advirtió a quienes tienen otras condiciones que "no se arriesguen" a viajar Freepik

La mujer reconoció que la decisión de viajar puede ser complicada, especialmente cuando hay familiares en Cuba, pero remarcó la importancia de no exponerse a problemas migratorios. “Yo sé que a veces cuesta trabajo por los familiares, por los hijos, por las madres, pero es momento de estar un poco tranquilos”, afirmó.

Qué significa la categoría de residencia CU6

La categoría CU6 en la residencia estadounidense se refiere a los cubanos que obtienen su estatus legal bajo la Ley de Ajuste Cubano, sin estar vinculados a una solicitud de asilo político. Esta ley les permite solicitar la residencia permanente en Estados Unidos después de un año y un día de haber ingresado al país norteamericano.

La joven cubana contó que su experiencia en el aeropuerto de Miami fue más sencilla de lo que esperaba TSA

Hernández explicó que no tuvo problemas porque tiene esa categoría de residencia legal. “Yo no tuve que hacer asilo. Yo entré por frontera, me dieron un parole de 60 días y luego apliqué por la Ley de Ajuste Cubano al año y un día”, explicó.