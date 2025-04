Es cubana y se volvió viral al preparar una curiosa receta de su infancia: “Nos mataba el hambre”

Nilda Campa, una joven originaria de Cuba que vive en Estados Unidos, se volvió viral en TikTok al prepararle a su esposo salvadoreño una típica merienda cubana. Cómo es la comida que usaba su familia para “matar el hambre”.

¿Cuál fue la receta cubana que se hizo viral?

“Mi esposo salvadoreño me dijo: ‘Cubanita, hazme algo de comer que sea de tu infancia en Cuba’”, sostuvo Nilda Campa en su cuenta @cubansalvi503family, donde compartió un video en el que se la ve preparar una típica merienda económica de su tierra natal.

La receta fue bastante simple: se trata de dos fetas de pan con aceite y ajo crudo para comer y un vaso de agua con azúcar morena para tomar, al que habitualmente se le dice “refresco guachipupa”.

Luego filmó a su esposo mientras degustaba la merienda. “Aquí, el salvadoreño probando con lo que nos matábamos el hambre en Cuba”, relató Campa. “Está bueno”, aseguró el hombre.

Este es un plato típico de emergencia frente a la escasez de comida y las históricas crisis alimentarias cubanas. Actualmente, el país caribeño tiene altos niveles de inflación, desabastecimiento y un difícil acceso a los productos básicos, donde la carne y ciertos vegetales frescos son un lujo inaccesible para muchas personas.

La reacción de los usuarios ante la típica merienda Cubana

El video de Campa se viralizó, superó los 30.000 me gusta y alcanzó a usuarios de todo el mundo. Muchos reaccionaron con emoción y recuerdos, pero muchos otros con tristeza ante la realidad de muchas familias dentro de la isla.

“Desde que salí de Cuba nunca más comí, pero me siento orgullosa de mi pan con aceite y ajo y mi agua con azúcar, me sacó de aprietos en varias ocasiones”, contó Dania en comentarios. A lo que Campa respondió: “Yo tampoco, hago videos así para que mi esposo conozca y también los que no siguen de otros países”.

La cubana Marina Elianis también reaccionó a la publicación y comentó: “Me dio tristeza ver esta merienda, pero a veces también me la preparo aquí en Estados Unidos porque, aunque humilde, me trae tan bellos recuerdos de mi infancia”.

“En Cuba comíamos pan con ajo y aceite, pan con tomate, con pepino, con azúcar. Y agua con azúcar porque no había ni limón para echarle. Y ahora está igual o peor”, apuntó la usuaria Miriam Pausa. Mientras que otra internauta cubana, Thalia Velasco, destacó: “Es un manjar aquí, así que no tenemos nada de que avergonzarnos los cubanos”.

Crisis alimentaria en Cuba: qué se sabe

La dificultad para acceder a alimentos es histórica en Cuba, pero el último tiempo han aumentado. De acuerdo a una investigadora de Food Monitor Program (FMP), la crisis se incrementó a partir de 2021 tras la denominada “Tarea de Ordenamiento”, una iniciativa del gobierno cubana.

La crisis de acceso a alimentos en Cuba viene hace años, pero se incrementó en 2021 (AP Foto/Ariel Ley) Ariel Ley - AP

“La Tarea de Ordenamiento trajo consigo la unificación monetaria, devaluando mucho el peso cubano y creando una inflación tremenda de los productos básicos; un reajuste de los salarios y las pensiones, aunque se trató de un ajuste irreal que no representaba la capacidad de adquisición, y el aumento considerable en las tarifas de servicios básicos, que eran bastante subvencionados”, explicó la investigadora de FMP en un informe de Bloomberg.

Así, el 98% de la población experimentó el aumento en los costos de los alimentos. En medio de la crisis, son miles de familias las que no pueden acceder a un plato de comida digno y se ven obligadas a implementar las típicas comidas de emergencia con solo algunos ingredientes.