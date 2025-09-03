Es ecuatoriano, aplicó a una visa H-2B en EE.UU. y cuenta cómo consiguió su primer trabajo: “El idioma es importante”

Un migrante oriundo de Ecuador consiguió trabajo en Estados Unidos a través de un permiso temporal. En un video que compartió en redes sociales, destacó cómo fue el proceso, las complicaciones que enfrentó y qué documento tramitó. Además, incentivó a los interesados a sumarse a ese tipo de programas.

Cómo fue el proceso de conseguir empleo en EE.UU. para el migrante ecuatoriano

Joseph Axel estudió Publicidad y se especializó en fotografía en su ciudad de origen, Quito. Para profundizar en su experiencia, utilizó su pasión por los viajes y conocer nuevos lugares, y eligió Estados Unidos como su próximo destino en 2023.

Un migrante de Ecuador contó cómo fue el proceso para poder trabajar en Estados Unidos

Durante dos años, ingresó a ese país a través de un programa de Work and Travel con visa J-1, pero en octubre de 2024, decidió aplicar a una visa H-2B, destinada a trabajadores temporales no agrícolas.

A través de una agencia en Ecuador, inició el proceso burocrático para su nueva aventura. “Me pidieron que enviara mi CV con un formato determinado y, después, me avisarían si era apto o no”, contó en un clip de TikTok publicado el 8 de junio pasado.

Axel relató que, en ese momento, comenzó una oportunidad laboral en su país de origen, por lo que se mostró tranquilo ante la espera de respuesta por parte del programa estadounidense. “Pasaron entre una y dos semanas y me mandaron un correo, en el que me dijeron que mi CV había sido aprobado”, señaló.

Pero, entonces, comenzó la espera para que los empleadores de Estados Unidos adscritos al programa evaluaran su historial y lo eligieran como apto para los puestos que buscaban. “Ya era tema de suerte, de tener fe y de que se interesaran en mi CV”, indicó.

El joven detalló las complicaciones que atravesó en el proceso de ingreso a EE.UU.

Para solicitar una visa HB-2, se deben tener en cuenta ciertos requisitos, como que no existan suficientes trabajadores estadounidenses que estén dispuestos o calificados para realizar el desempeño y que este sea de carácter temporal, puntualizó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en su página web oficial.

Tras superar la entrevista con los empleadores que lo eligieron, Axel recibió la aprobación en enero de 2025, pero su proceso de viaje se demoró hasta junio pasado.

El joven migrante reveló qué le preguntaron en la entrevista y cuál es un aspecto clave

Uno de los pasos en el proceso de contratación es la entrevista con el empleador, que en el caso de Joseph indicó que se realizó de manera virtual. En el intercambio, señaló que le consultaron por sus gustos, sus hobbies, la experiencia laboral y su historial académico.

“Realmente, es muy informal. Se enfocan más en conocer sobre ti como persona que en la parte del trabajo”, detalló.

Axel contó las complicaciones que atravesó, pero animó a los interesados a aplicar al programa TikTok/@jaxelf

Pero resaltó un aspecto destacable a tener en cuenta. “Necesitas un nivel de inglés intermedio alto, depende del puesto de trabajo, pero siempre para entrevistas un buen idioma es importante”, aseveró.

El consejo del migrante de Ecuador para quienes quieran trabajar en EE.UU.

Axel destacó que sintió emoción y alegría cuando le notificaron que superó el proceso de selección para el puesto, aunque enfrentó complicaciones para su viaje. Si bien su contrato laboral comenzaba el 1º de abril, no pudo ingresar al territorio norteamericano hasta junio de 2025.

“Fue larguísimo. Se retrasaron muchísimo porque hubo problemas internos de la agencia y del empleador. Yo tenía todo listo”, contó. E hizo una advertencia a quienes deseen optar a estos programas, a quienes incentiva por representar “una gran experiencia”: que se inicien los trámites con antelación, independientemente del proceso del que se trate.